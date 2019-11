Hannover

Auf der Strecke der Stadtbahnlinien 4 und 5 werden am heutigen Montag, 18. November, in den Abendstunden zwischen Stöcken und Herrenhausen auf der Herrenhäuser Straße im Bereich der Brauerei Reparaturarbeiten an den Bahngleisen erledigt. Die Üstra setzt deshalb von 22 Uhr an bis zum Betriebsschluss zwischen den Haltestellen Stadtfriedhof Stöcken und Herrenhäuser Gärten in beiden Richtungen Pendelbusse ein.

Fahrgäste können von Garbsen und Stöcken aus mit den Bahnen nur bis zum Stadtfriedhof Stöcken fahren. Ebenso fahren die Üstra-Züge von Anderten und Roderbruch aus nur bis zum Haltepunkt Herrenhäuser Gärten – und umgekehrt. Die nicht angefahrenen Stationen werden in beiden Richtungen von Bussen angesteuert. Die Umsteigepunkte sind an der Bushaltestelle der Linie 136 Herrenhäuser Gärten sowie an der Stadtbahnhaltestelle Stadtfriedhof Stöcken. Der Ersatzverkehr hält anschließend in unmittelbarer Nähe der Hochbahnsteige an den Haltestellenmasten. Fahrgäste sollten eine etwas längere Transportzeit einplanen. Außerdem werden von den Bussen keine Fahrräder mitgenommen.

Von Ingo Rodriguez