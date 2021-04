Garbsen

Mitglieder der CDU Garbsen haben Björn Tegtmeier als Bürgermeisterkandidaten bestätigt. Der 42-jährige ehemalige Ratsherr und stellvertretende Ortsbürgermeister erhielt 95 Prozent der Stimmen. 223 von 441 Mitgliedern beteiligten sich. Der CDU-Vorstand hatte die Wahl per Stimmzettel und Urne für Sonntag an vier Standorten organisiert.

Tegtmeier stand als einziger Bewerber auf dem Stimmzettel, nachdem die ursprüngliche Wunschkandidatin des Vorstandes, Sozialdezernentin Monika Probst, zur FDP gewechselt war. „Wir wollen einen Bewerber mit Herzblut, den haben wir jetzt“, schreibt der CDU-Vorsitzende Björn Giesler in seiner Pressemitteilung. Damit ist die Kandidatenauswahl der CDU in Garbsen abgeschlossen. Tegtmeier äußert sich zum Wahlausgang auf seiner Facebookseite: „Ich bin überglücklich, ab sofort der offizielle Bürgermeisterkandidat der CDU Garbsen zu sein.“

Bürgermeisterwahl: Das müssen Sie wissen

Garbsen wählt am 12. September die Mitglieder der vier Ortsräte, des Rates, der Regionsversammlung sowie direkt den Bürgermeister und den Regionspräsidenten. Bis jetzt sind diese Kandidaten für die Bürgermeisterwahl bekannt: Ahmet Cagli (parteilos), Monika Probst (parteilos, Vorschlag der FDP), Claudio Provenzano (SPD) und Björn Tegtmeier (CDU). Wer für die Grünen kandidiert, steht noch nicht fest. Vorschläge können bis zum 26. Juli eingereicht werden. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen, findet am 26. September zusammen mit der Bundestagswahl eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beginnt am 1. November 2021 und dauert jetzt, angeglichen an die Wahlperiode für Ortsräte und Rat, fünf Jahre.

Von Markus Holz