CDU in Garbsen wählt Dannenbrink zum Fraktionsvorsitzenden

Garbsen

Die Rats- und Ortsratswahl ist vorüber – und die Arbeit beginnt: Traditionell konstituiert sich die neu gewählte CDU-Fraktion 24 Stunden nach Schließung der Wahllokale neu. Auch die Fraktionsspitze gewählt.

„Wir haben im Rat und in den Ortsräten zahlreiche neue Gesichter“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Björn Giesler. Sie alle freuen sich auf die gemeinsame Arbeit für Garbsen in den kommenden Jahren – und darauf, „die zahlreiche Ideen umzusetzen mit denen wir im Wahlkampf geworben haben.“ Einigkeit demonstrierte man auch bei der Besetzung der Fraktionsspitze: Einstimmig wurde Heinrich Dannenbrink als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt.

Gespräche mit der FDP zur Gruppenbildung im Rat

Nachdem die Christdemokraten bei den Wahlen am Wochenende ihre Sitze im Rat und in vielen Ortsräten verteidigt haben, richtet die Parte den Blick nun nach von. „Wir wollen weiterhin die verlässliche politische Kraft in Garbsen sein. Dafür werden wir zeitnah Gespräche mit der FDP als unserem bisherigen Gruppenpartner führen.“ Gleichzeitig starten jetzt alle neu gewählten CDU-Politiker nun in die heiße Phase des Bürgermeisterwahlkampfs, betont der wiedergewählte Fraktionschef Dannenbrink. „Garbsen braucht am 26. September einen Bürgermeister, der die Stadt mit Herz und Verstand führt – und das ist eben Björn.“

Von Simon Polreich