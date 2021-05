CDU wählt Christine Karasch offiziell zur Kandidatin für die Regionsspitze

Hannover

Sie ist schon seit Wochen im Wahlkampf, jetzt hat die CDU Christine Karasch offiziell zur Kandidatin für die Wahl zur Regionspräsidentin/ zum Regionspräsidenten gewählt. Die Umwelt- und Planungsdezernentin der Region erhielt am Sonnabend als einzige Kandidatin bei der Vertreterversammlung des CDU-Regionsverbandes in einer Tennishalle in Garbsen-Stelingen 98,3 Prozent der Stimmen.

Eine neue Form des Miteinanders in der Region Hannover sei nötig, sagte Karasch in ihrer Rede. Außerdem sei Klimaschutz ohne die Wirtschaft nicht möglich, die Verknüpfung dieser beiden Themen funktioniere nur mit der CDU, betonte die Kandidatin.

„Mir ihr rocken wir die Wahl“

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung, Bernward Schlossarek, lobte den bisherigen Einsatz von Karasch. „Mit ihr werden wir die Wahl rocken“, sagte er. Die Region brauche eine Präsidentin, die zuhöre und die Menschen zusammenführe, meinte Schlossarek. Karasch sei die richtige „Brückenbauerin“ an der Spitze der Region.

Die Wahl findet am 12. September statt. Beim HAZ-Forum am kommenden Mittwoch (12. Mai) treffen die Kandidatinnen und der Kandidat von SPD, CDU und Grünen erstmals direkt aufeinander. Das Forum beginnt um 19 Uhr. Für Abonnenten unseres HAZ-plus-Angebots übertragen wir die Diskussion als Live-Stream. Für die Leserinnen und Leser der Print-Ausgabe und des E-Papers gibt es anschließend eine ausführliche Zusammenfassung in der HAZ. Neben Karasch treten für die SPD Steffen Krach und für die Grünen Frauke Patzke an.

Wer Fragen an die Kandidatinnen oder den Kandidaten hat, kann diese per E-Mail mit dem Stichwort „HAZ-Forum Region“ an die Adresse hannover@­haz.de senden. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt es bitte entsprechend. Wir versuchen, möglichst viele Fragen in der Diskussion unterzubringen.

Von Mathias Klein