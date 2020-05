Schloß Ricklingen

Kaffeekränzchen, Parzellenpflege, Bolzen: Am Blauen See kehrt wieder Leben ein – langsam, aber unübersehbar. Nachdem das Land zum 11. Mai weitere Corona-Beschränkungen gelockert hat, ist Camping wieder gestattet. Die ersten Urlauber sind da, Dauercamper ohnehin.

Gegen 16 Uhr rollt am Sonnabend ein dunkelroter Bulli auf den Platz. Ein Ehepaar aus Essen ist angekommen. In wenigen Minuten ist ihr Wohnwagen aufgestellt und ausgerichtet. Die beiden haben Routine. Zügig sind der Keder gereinigt und das Vordach eingezogen. Sie haben einen Stellplatz erhalten, auf dem der Verkehr der A2 durchaus noch hörbar ist. „Stört nicht“, sagt der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte. Viel Zeit hat er offenbar nicht zum Reden, das Paar hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, bis alles eingerichtet ist. Urlaub wollen sie machen. Wenigstens ein paar Tage raus. „Und hier ist es schön“, sagt der Mann, „alles grün, der See vor der Nase, es gefällt uns hier“, sagt er und gesteht, dass er den Platz schon länger kennt und nicht zum ersten Mal hier ist.

Dauercamper sind als erste wieder da

Seit einer Woche sind solche Buchungen „zu touristischen Zwecken“ wieder gestattet. Seitdem ist auch der Platz wieder offen für Durchreisende und Dauercamper. Dauergäste waren trotz der Kühle eh schon am Montag wieder auf ihren Parzellen, nachdem sie 14 Tage vorher von einem Zug Bereitschaftspolizei überraschend des Platzes verwiesen worden waren. Betreiber Peter Amend hatte sich eigens beim Ordnungsamt der Stadt erkundigt und erfahren, dass Dauergäste angeblich bleiben dürfen. Das war nur bedingt richtig. Nur wer in früheren Jahren den Campingplatz am Blauen See als seinen ersten Wohnsitz angemeldet hatte oder auf dem Platz arbeitet, durfte bleiben.

Polizeieinsatz hinterlässt ungutes Gefühl

„Das war sehr unheimlich, als die Polizei hier anrückte. Wir durften nichts mehr, nicht abwaschen, nicht den Kaffee austrinken – alle mussten sofort ihre Wagen abschließen und abreisen“, erzählt Dagmar aus Empelde. Auch sie möchte ihren vollen Namen nicht preisgeben. „Das benutzte Geschirr haben wir gerade noch beim Nachbarn abstellen dürfen, der durfte hier bleiben“, sagt sie. Dagmar arbeitet in Garbsen, keine zehn Autominuten vom Platz. In der Saison verbringt die Familie möglichst viel Zeit am Blauen See. Weniger wegen der Idylle. Die älteste Tochter steht in jeder freien Minute auf dem Wakeboard. „Eigentlich machen wir das ihr zuliebe“, sagt Dagmars Ehemann Christian und harkt die Kiefernzapfen vor der Parzelle zusammen. Es ist für die Familie das vierte Jahr auf dem Platz.

Corona-Auflagen sind schwer einzuhalten

Corona-Abstand: Jedes zweite Waschbecken in gesperrt. Quelle: Markus Holz

Corona und Camping ist nicht ganz einfach zu vereinbaren. Das wird beim Blick in die Sanitäranlagen deutlich. Betreiber Peter Amend hat Vorsicht walten lassen und jedes zweite Waschbecken und Pissoir gesperrt. Trotzdem lässt sich die direkte Begegnung im Waschhaus wegen der Enge kaum vermeiden. Und wer eine nasse Duschkabine betritt, weiß auch nicht, was sein Vorgänger an Viren hinterlassen hat. Darum sind die Duschen für die Wakeboarder am anderen Ufer auch noch geschlossen. „Das ist Sportbetrieb, dies hier ist touristische Nutzung; es gelten andere Vorschriften“, sagt Amend. Gereinigt werden die Sanitäranlagen jetzt einmal vormittags, einmal nachmittags. Sonst lässt Amend in der Vorsaison einmal täglich reinigen. Abstand halten und Maske tragen in den Bereichen, in denen es eng wird. Mehr gibt Amend seinen Gästen nicht mit als Corona-Auflage.

Gastronomie öffnet nächste Woche

Die Gastronomie ist noch geschlossen. Der neue Pächter mistet gerade aus, räumt um, streicht, macht alles Corona kompatibel. Ab nächster Woche will er wieder Gäste bewirten. „Eher habe ich es nicht geschafft. Wir wussten ja nicht, wann der Platz wieder öffnen darf“, sagt Amend und bittet Gäste um Verständnis. Unabhängig davon: Der gastronomische Betrieb rechnet sich im Moment auch noch nicht. Das Bistro lebt von Urlaubern, weniger von den selbstversorgten Dauercampern.

Zehn Buchungen pro Tag

Viele Gäste sind es noch nicht. Am Wochenende hielten sich etwa 120 Menschen auf dem Platz auf, darunter etwa 20 urlaubende Paare. Wegen der Krisen hatte viele Gäste ihre Buchungen storniert. „Es geht verhalten wieder los, im Moment bekommen wir zehn Buchungen pro Tag“, sagt Amend, „üblich sind 30 bis 40 Buchungen für die Hauptsaison.“ Und weil das Geschäft nur langsam wieder anrollt, stehen bei Amend auch nur fünf Mitarbeiter unter Vertrag. In der Hauptsaison sind es zehn plus 30 Aushilfen.

Wakeboarding ist wieder möglich, und mancher braucht noch ein wenig Training. Quelle: Markus Holz

Das ist der Campingsplatz Blauer See Der Campingplatz Blauer See gehört Peter Amend. Seine Familie betreibt das ehemalige „Lido Blauer See“ in dritter Generation. Zum Platz gehören nach Amends Angaben 150 Stellplätze für Urlauber und Durchreisende sowie 180 Plätze für Dauercamper. Außerdem hält Amend einen reinen Zeltplatz vor, Appartements, Mietwohnwagen und zehn moderne Holzhütten für maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder, mit Bad und Teeküche. Neu sind zwei Schäferwagen für zwei Erwachsene oberhalb des südlichen Seeufers. An der Platzeinfahrt stehen außerdem einige renovierte Trekkinghütten. Zum Privatgelände gehört der fünf Hektar große Blaue See mit Wasserskilift, Bistro und Adventuregolf-Anlage. Amend beschäftigt in Spitzenzeiten rund 40 Mitarbeiter. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Vom 13. März bis 11. April war der Betrieb wegen Corona geschlossen.

Von Markus Holz