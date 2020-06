Berenbostel

Seine Metallstreben sind leuchtend rot, sein Ausleger ist 35 Meter lang: Ein großer Kran hat in der vergangenen Woche ein 2,5 Tonnen schweres Lüftungsgerät auf das Dach des Gästehauses am Campus Handwerk am Seeweg gehoben. Das Klimabauteil dient der Be- und Entlüftung des Gebäudes, das aktuell modernisiert wird.

Allein der Aufbau des Krans dauerte eine Stunde. „Danach musste das Klimagerät exakt auf das zuvor angebrachte Metallgestell gesetzt werden“, berichtet Nina Lemmerz-Sickert, Sprecherin des Campus Handwerk. Der Grund: In einem weiteren Schritt müssen noch Leitungen vom Lüftungsgerät in das Gebäude gezogen werden. „Später wird auch noch das Dach gedämmt“, so Lemmerz-Sickert.

Modernisierung kostet 40 Millionen Euro

Der Umbau des Gästehauses ist Teil der sukzessiven Modernisierung des Campus Handwerk. Die ist mit rund 40 Millionen nicht nur eines der aktuell teuersten Bauvorhaben in Garbsen, sondern wohl auch eines der längsten. Das Hauptziel: die energetische Optimierung. Den größten Teil des Campus Handwerk nimmt das Förderungs- und Bildungszentrum (FBZ) ein, das Mitte der Siebzigerjahre errichtet wurde. Nach und nach werden die Gebäude des Bildungszentrums saniert – bei laufendem Betrieb.

Unter anderem werden die Dächer erneuert, um den Energieverlust auf ein Minimum zu reduzieren. Auch die Heizungen, die Wasser- und Schmutzwasserleitung werden modernisiert. Die energetische Sanierung macht den Löwenanteil aus und kostet rund 37 Millionen Euro. Bund und Land beteiligen sich an den Kosten. Die Modernisierung, 2006 begonnen, soll bis 2026 abgeschlossen sein.

Das Klimagerät, das der Kran auf das Dach des Gästehauses hievt, wiegt rund 2,5 Tonnen. Quelle: Jutta Grätz

25.000 Übernachtungen jährlich

Jährlich übernachten in dem Gästehaus des Bildungszentrums mehr als 11.000 Teilnehmer von Lehrgängen zur Weiterbildung, schwerpunktmäßig im gewerblich-betrieblichen Bereich. Dazu zählen neben Meisterkursen auch die sogenannte ÜLU, also die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen in 31 Handwerksberufen. Manche bleiben bis zu acht Wochen pro Ausbildung. „Wir zählen pro Jahr rund 25.000 Übernachtungen “, berichtet Christine Seeger von der Pressestelle des Campus Handwerk.

Nach der Modernisierung biete das Gästehaus 128 Zimmer, so Seeger. Die Kosten dafür waren mit rund 7,6 Millionen Euro beziffert worden. Der Umbau des Gästehauses im sogenannten Gebäudeteil C und die weiteren Arbeiten in diesem Komplex sollen bis Mitte 2021 fertig sein.

100 Fachwerkstätten und Labore

Im FBZ finden sich auf etwa 65.000 Quadratmetern rund 100 Fachwerkstätten, Labore und Theorieräume. Zudem sind am Campus Handwerk unter anderem die Akademie des Handwerks und das Institut des Zahntechnikerhandwerks angesiedelt sowie das Kompetenzzentrum Kfz, das Tagungszentrum der Handwerkskammer und das Zentrum für Umweltschutz.

Tagungszentrum, 100 Fachwerkstätten, Labore und Theorieräume und viele weiteren Bildungseinrichtungen: Der Campus Handwerk am Seeweg in Garbsen-Berenbostel aus der Luftperspektive. Quelle: Campus Handwerk

