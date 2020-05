Garbsen-Mitte

Die Mitarbeiter und Studenten des Campus Maschinenbau stehen in der Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Die Umzüge der Institute von Hannover nach Garbsen sind fast abgeschlossen. Vorlesungen sind derzeit wegen der Abstandsregeln nur online möglich. Wie das funktioniert und warum der Fakultät finanzielle Einbußen drohen – das hat uns Dekan Jörg Wallaschek im Interview (natürlich per Videokonferenz) berichtet.

Herr Wallaschek, vor Kurzem haben Sie noch gesagt, dass der rege und persönliche Austausch aller Maschinenbau-Studenten am Standort in Garbsen der größte Vorteil des neuen Campus ist. Genau der fällt durch die Corona-Krise derzeit weg, oder?

Ja, so ist es leider. Da geht es uns nicht besser als anderen Menschen in dieser Pandemie. Persönliche Begegnungen finden im Moment – wenn überhaupt – nur mit mindestens zwei Metern Abstand statt. Vorlesungen in den Hörsälen sind derzeit gar nicht erlaubt. Wir stellen deshalb noch mindestens das ganze Sommersemester lang auf Onlinevorlesungen um.

Das klingt kompliziert, wenn man bedenkt, dass in Ihren Vorlesungen sonst ja bis zu 500 Studierende gleichzeitig sitzen. Die müssen jetzt alle per Webkonferenz teilnehmen. Wie klappt das?

Erstaunlich gut. An dieser Stelle will ich ausdrücklich die Mitarbeiter unseres Rechenzentrums loben. Sie haben es in kürzester Zeit hinbekommen, dass die Lehre online funktioniert und ein Großteil unserer Mitarbeiter von zu Hause arbeiten kann. Bei den Vorlesungen selbst können die Zuhörer über einen Chat Fragen stellen, die die Dozenten dann live beantworten. Trotzdem fehlt es mir, die Gesichtsausdrücke der Studierenden live zu verfolgen.

Und was machen Sie jetzt? Wie stellen Sie sicher, dass alle auch aufmerksam folgen?

Dabei hilft mir die Technik. In meine Liveübertragung kann ich beispielsweise kleine Umfragen einbauen. Wenn ich dann sehe, dass nur 120 von 150 Studierenden eine Antwort angekreuzt haben, werde ich skeptisch. Dann muss ich davon ausgehen, dass einige Kaffee trinken oder Kuchen backen statt mir zuzuhören (lacht).

Sind reine Onlinevorlesungen also die Zukunft der Universitäten – auch nach der Corona-Krise?

Ein Teil der Veränderungen wird sicher bleiben. Ich persönlich finde es zum Beispiel hilfreich, kurze Videos in meinen Vorlesungen einzublenden. Das habe ich in der Vor-Corona-Zeit nicht gemacht. Aber grundsätzlich gilt: Ich halte den persönlichen Kontakt zu den Studierenden auch in Zukunft für unbedingt nötig. Auch die Studierenden haben ja derzeit keine Möglichkeit, sich untereinander zu sehen. Hoffentlich wird das ab dem Wintersemester wieder möglich sein.

Es gibt doch aber bestimmt auch Menschen, die auch jetzt auf dem Campus tätig sind?

Ja, natürlich. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter der Fakultät arbeitet auch jetzt hier vor Ort – in den Büros in Schichten, um sich nicht zu begegnen. Und die Forschungsarbeit in den Laboren geht auch weiter, natürlich unter besonderen Hygienemaßnahmen. Außerdem waren bis vor Kurzem noch Mitarbeiter der Umzugsunternehmen auf dem Gelände, und natürlich sind auch noch Bauarbeiter hier, um letzte Arbeiten fertigzustellen.

Apropos Umzug: Sind jetzt alle Institute in Garbsen angekommen?

Alle bis auf eines. Und es wird kräftig an- und ausgepackt. Viele der großen Maschinen sind schon aufgebaut. Im Detail gibt es natürlich noch einige kleinere Dinge. Die sogenannten Reinräume werden etwa noch eingerichtet, in denen wir die Temperatur für bestimmte Versuche bis auf das Zehntel-Grad einstellen können. Insgesamt sind die Umzüge aber nur um wenige Tage verspätet abgeschlossen worden.

Drohen der Fakultät Maschinenbau durch die Corona-Krise dennoch finanzielle Verluste?

Ja, und die sind leider katastrophal. Wir haben viele Projekte, bei denen wir eng verzahnt mit der Industrie arbeiten. Viele dieser Unternehmen haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und dadurch steht auch bei uns die Arbeit still. Dadurch fallen für uns Drittmittel weg, sodass wir finanziell unter Druck geraten. Das wird in der Konsequenz leider auch bei uns dazu führen, dass nicht jeder Arbeitsvertrag verlängert werden kann.

