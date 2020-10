Garbsen-Mitte

„Guten Morgen, Garbsen! Willkommen in einem für Corona-Zeiten vollen Saal“, begrüßt Filmemacher und Kameramann Andreas Barthel die Kinobesucher. Sie alle sind am Sonnabend in das Cinestar Garbsen gekommen, um die Premiere von „Warte, warte nur ein Weilchen“ zu feiern – einem Film, den der Garbsener Filmemacher gemeinsam mit Regisseurin Susi Duhme über Hannovers bekannten Serienmörder Fritz Haarmann gedreht hat.

Striktes Hygienekonzept macht die Premiere möglich

Etwa 200 Besucher zählt das Cinestar am Sonnabend bei der Premiere. Bei Barthels letzter Premiere waren es 750. „Wenn man sieht, dass in amerikanischen Filmen momentan auch nur wenige Zuschauer sitzen, ist eine solche Anzahl für so ein Projekt nicht verkehrt“, sagt Barthel. Erst war unklar, ob die Premiere wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen überhaupt stattfinden kann, meint Regisseurin Susi Duhme. Doch das Hygienekonzept sei sicher. Um in den Sälen den nötigen Corona-Sicherheits-Abstand zu wahren, wurden die Zuschauer auf drei Kinosäle verteilt.

Zur Galerie „Warte, warte nur ein Weilchen“, der Film über Serienmörder Fritz Haarmann, hat im Garbsener Cinestar Premiere gefeiert. Etwa 200 Kinobesucher schauten den Gruselthriller coronabedingt in drei Sälen.

Die Haarmann-Story lockt an

Filmfan René Brouant ist besonders auf die Handlung des Films gespannt. „ Haarmanns Geschichte gehört zu Hannover dazu. Deswegen bin ich hier“, sagt der Hannoveraner. Er ist aber auch zur Unterstützung gekommen. Wie einige der Besucher kennt er jemanden aus der Filmcrew, die den Film zum ersten Mal sehen wird. „Ich bin ganz schön nervös. Umso mehr freue ich mich darauf, wie die Leute hinterher auf den Film reagieren“, so Barthel vor Filmbeginn. Negative Reaktionen seien ihm sogar lieber als gar keine Reaktion.

Keines von beidem tritt ein. Während des Films, in dem der Geist von Serienmörder Haarmann nach einer Party einen der Feiernden heimsucht, sind aus den Kinoreihen immer mal wieder einige Lacher zu hören. Und als der Vorhang fällt und Filmcrew und Schauspieler vor die Leinwand treten, gibt es Applaus. „Ein klassischer Andreas Barthel Film. Eine gute Mischung aus Komik, Horror, Splatterfilm und Spannung“, resümiert Jens Christian Schulze aus Brökel, der in dem Film auch Anspielungen auf die Hitchcock- und Terminator-Filme erkannt haben will.

Am Ende der Filmvorstellung rufen die Filmemacher Andreas Barthel und Susi Duhme die Darsteller und Crew vor die Leinwand. Fragen aus dem Publikum fallen coronabedingt aus, da dazu ein Mikrofon rumgereicht werden müsste. Quelle: Ann-Christin Weber

Garbsener Orte flimmern über die Leinwand

Besonders bezeichnend ist der Lokalkolorit des Films. Das gesamte Material wurde in der Region Hannover gedreht, Teile auch in Garbsen. „In Garbsen liegen unsere Wurzeln. Hier werden wir immer mit offenen Armen empfangen“, sagt Regisseurin Susi Duhme, die ehemals aus dem Stadtteil Auf der Horst kommt. So wurde im vergangenen Jahr unter anderem in der Lokalredaktion der HAZ und NP in Berenbostel gedreht und in der Stadtbibliothek. „In der Stadtbibliothek war ich einige Male. Daher habe ich leichter zum Drehort gefunden. Das war entspannt“, sagt Darstellerin Antonia Schultens, die gebürtige Garbsenerin ist.

Junge Garbsenerin feiert ihr Filmdebüt

Für die 23-jährige Darstellerin ist es ihre erste Kinorolle, die ihr den kräftigen Applaus ihrer Freunde einbringt. „Wir sind mächtig stolz auf sie“, sagt Celine von Minden, eine Freundin der Nachwuchsschauspielerin. Der Dreh ihrer Todesszene ist Schultens besonders in Erinnerung geblieben, denn ihre Rolle „Cora“ wird Opfer der mysteriösen Mordserie. „Wir haben in einer Dachgeschosswohnung gedreht und an dem Tag war es super heiß. Ich musste ständig nachgepudert werden“, erzählt sie. Sich selbst auf der Leinwand sterben zu sehen, sei zwar komisch, aber nicht schlimm. Immerhin wisse man schon, was passiert.

„Wir haben viel positives Feedback bekommen und sind echt happy, dass wir trotz Corona eine Premiere mit allen feiern konnten“, sagt Barthel zum Abschluss der Premiere. Insgesamt zwei Jahre hat die Produktion von „Warte, warte nur ein Weilchen“ gedauert. Jetzt läuft der Film erst einmal in insgesamt sechs Kinos in der Region Hannover. Alle Termine finden Sie hier.

Von Ann-Christin Weber