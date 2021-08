Garbsen

Lange mussten Filmfans auf die Öffnung der Kinos warten, seit Anfang Juli laufen die Streifen auf der ganz großen Leinwand wieder – so auch im Cinestar Garbsen. Die Bilanz nach rund einem Monat fällt überraschend positiv aus. Jetzt hofft man auf einen noch stärkeren Kinoherbst.

„Wir freuen uns unglaublich über die positive Resonanz“, sagt Kati Reim vom Cinestar Garbsen. „Dass der Andrang so groß wird, hätten wir nie gedacht. Die Erwartung an die Besucherzahlen wurden weit übertroffen.“ Der Grund dafür dürften – neben dem „Kinohunger“ der Besucher – die eher bescheidene Wetterlage in den Sommerferien und auch die starken Filme (wie „Catweazle“, „Fast & Furious 9“) zum Auftakt gewesen sein, schätzt sie.

Werden die Abstände in den Kinos weiter reduziert?

Wird sich der Trend fortsetzen? Das hänge stark von den weiteren Auflagen zur Pandemiebekämfung ab. „Leider können wir aufgrund der geltenden Abstandsregelung von 1,5 Metern weiterhin nur 50 Prozent unserer Plätze auslasten“, sagt Theaterleiterin Kati Reim. „Daher hoffen wir sehr, dass wir die Abstände demnächst bundesweit einheitlich auf einen freien Sitzplatz reduzieren können, zumal bisher nicht ein einziger Covid-Ausbruch im Zusammenhang mit einem Kinobesuch bekannt geworden ist“. So ist etwa in Bremen – anders als in Niedersachsen – bereits der „Kinometer“ etabliert.

Das anstehende Programm hat auf jeden Fall Potenzial für weiteren Besucherandrang. Außer „James Bond – Keine Zeit zu sterben“, der am 30. September anläuft, zeigt das Cinestar in den nächsten Wochen unter anderem „Dune“, „Saw: Spiral“ (beide ab 16. September) sowie „Boss Baby 2“ (21. Oktober).

Von Simon Polreich