Auf diesen Tag hat sich Frauke Grimpe lange gefreut: Endlich wieder shoppen. Die mobil eingeschränkte rüstige Seniorin hat alles dabei, was für ihren Einkaufsbummel im Shopping-Plaza nötig ist – Impfpass mit dem Nachweis einer zweimaligen Corona-Impfung, Personalausweis, Zeit und einige Wünsche. Ihr Ziel ist der seit Montag geöffnete Adler-Modemarkt. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz des Bundes erlaubt das sogenannte Click & Meet bei einem Inzidenzwert von unter 150. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt Adler-Geschäftsleiter Robert Prokurat, „es wurde aber auch höchste Zeit – für unsere Kunden, aber auch unsere vollen Lager.“

65 Kunden gleichzeitig

Bei Adler können theoretisch 65 Kunden gleichzeitig auf die rund 1900 Quadratmeter große Verkaufsfläche. „Am Dienstag waren es insgesamt rund 20, und wir haben auch verkauft“, erzählt Prokurat. Es sei aber auch, wie eine Kundin verrät, eine „komisches Einkaufsvergnügen“ mit Distanz, Maske und wenigen Menschen im Geschäft. „Sie bekommen in jedem Fall eine schnelle und gute Beratung“, sagt Prokurat etwas zweideutig. Denn alle seine Mitarbeiter seien an Bord. „Sie wollen ja auch unbedingt wieder in ihrem Job arbeiten.“

Am Modemarkt Adler im Shopping-Plaza wird auf den alternativen Impfnachweis hingewiesen. Quelle: Gert Deppe

Wer bei Adler oder anderen Geschäften einkaufen möchte, sollte sich vorher telefonisch anmelden. „Aber auch Laufkundschaft ist willkommen, wenn nicht zu viele im Geschäft sind“, erklärt Mitarbeiterin Monika Spick. Ein negativer Corona-Test nicht älter als 24 Stunden ist auf jeden Fall nötig. Selbsttests reichen nicht aus. Wer vor mindestens 15 Tagen seine zweite Impfung erhalten hat, bringt statt eines Testergebnisses einfach sein Impfbuch mit. Für die Kontaktnachverfolgung müssen die persönlichen Daten hinterlegt werden. Auch die Luca-App kann benutzt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass dieses Angebot auch weiter läuft und unsere Kunden sich daran gewöhnen“, sagt Prokurat.

Kunden sollten Geschäfte direkt anrufen

„Etliche Geschäfte machen mit. Die Kundinnen und Kunden sollten am besten den gewünschten Shop kontaktieren und die individuelle Vorgehensweise sowie die Öffnungszeiten erfragen. Die Kontaktdaten dazu findet man auf unserer neuen Webseite“, rät Centermanager Merlin Varol. Stand Donnerstag sind im Shopping Plaza geöffnet: De la rosa, Engbers, Brooxx, Tom Tailor, Adler, Tredy, Hunkemöller, Jeans Fritz, die beiden Friseurgeschäfte Klier und Haarwerkstatt, Drogeriemarkt Müller, Reformhaus Bacher, Bäckerei Gaues, Optik Witte, Kosmos Apotheke. Bei Mobilcom und Telekom dürfen Waren abgeholt werden. Alle Gastronomen bietet Speisen und Getränke für den Außer-Haus-Verkauf.

Kontrollieren statt beraten: Kaija Drewes macht demnächst ihre Abschlussprüfung und hätte sich in ihrem dritten Ausbildungsjahr mehr Kundenkontakt gewünscht. Quelle: Gert Deppe

Zurückhaltung bei Brooxx

Nicht ganz so zuversichtlich ist man im Multi-Label-Store Brooxx. „Der Start war eher verhalten“, erzählt Jessica Engel, verantwortlich für den Einkauf. „Die Leute sind verunsichert, fragen immer wieder nach, wie das genau mit den Tests funktioniert. Die erlaubten sechs Kunden gleichzeitig hat Engel bislang noch nicht erlebt. Auch in der zur Kette gehörenden Boutique Tom Tailor ist der Kundenverkehr eher übersichtlich. Zwar komme das Geschäft langsam in Fahrt, aber ausgelastet sind Engel und ihre Mitarbeiterinnen noch lange nicht. Kaija Drewes ist Auszubildende bei Brooxx und macht demnächst ihre Abschlussprüfung – nach einem „sehr komischen letzten dritten Ausbildungsjahr“.

Viele Geschäfte vom Planetencenter haben sich auf die aktuelle Einkaufsmöglichkeit eingestellt. Kundenbesuche waren am Mittwoch noch überschaubar. Quelle: Gert Deppe

Geschäftsleute im Planetencenter scheinen auf Click & Meet gut vorbereitet zu sein. An vielen Stellen weisen Schilder auf das erlaubte Einkaufen hin, vereinzelt sind Menschen in den Geschäften zu sehen. Auch bei Möbel Hesse stehen die Mitarbeiter in den Startlöchern. „Wir sind zufrieden und haben genug Personal vor Ort, um flexibel und angemessen auf alle Kundenwünsche reagieren zu können“, sagt Robert Andreas Hesse. Die Option, die benachbarte Ziegeleischeune für ein Schnelltestzentrum zur Verfügung zu stellen, habe sich als goldrichtig erwiesen.

Auch im Schnelltestzentrum im Shopping-Plaza macht sich die neue Verordnung bemerkbar. „Es gibt eine höhere Nachfrage“, sagt Julia Oks-Heidar aus der Kosmos-Apotheke, die das Testzentrum betreibt. Wer sich vorher allerdings nicht online oder per Telefon anmelde, könne unter Umständen nicht getestet werden.

