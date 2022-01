Container und Umbauten: Garbsen geht gegen Kita-Platzmangel an

Garbsen

Bis auf ein paar Bäume am Rand steht die Rasenfläche neben der Kita Osterwald leer. Doch das soll sich bald ändern: Mit Containern will die Stadt Garbsen gegen den Kita-Platzmangel in der Stadt angehen. Eine „schnelle Lösung“ ist das, wie Bürgermeister Claudio Provenzano am Freitag bei einer Ortsbesichtigung sagt. Und davon sollen dieses Jahr noch weitere Folgen.

„Ich habe angekündigt, dass wir das Thema Kita-Plätze zur Chefsache machen“, so der im September neu gewählte Bürgermeister bei der Ortsbegehung in Osterwald-Oberende. „Hier ist unser erster Schritt, dem Kita-Platzmangel entgegenzuwirken“, sagt er und zeigt auf die leere Fläche neben der Remise, die die Kita bislang nicht nutzte. Ein Container für eine weitere Gruppe will die Stadt aufstellen, plus Containerelemente für Toiletten und Flur. Im Optimalfall ist man in den Sommerferien mit diesen Arbeiten fertig. Dann können 25 weitere Kinder einziehen. Derzeit hat die Kita 38 Plätze zu wenig – gemessen an der Nachfrage.

Taskforce will noch dieses Jahr weitere Plätze schaffen

Eine Situation, die bei den Kitas in Garbsen überall ähnlich ist. Einen Bedarf von 1000 weiteren Kitaplätzen hat die Stadtverwaltung für die nächsten Jahre berechnet. Die „Container-Gruppe“ in Osterwald kann also nur ein erster Schritt sein, weiß auch Bürgermeister Provenzano – selbst Vater von Kindern im Kita-Alter. Und tatsächlich hat die von ihm gegründete Taskforce der Verwaltung weitere Ideen auf den Tisch geworfen, die jetzt umgesetzt werden sollen.

So will die Verwaltung die ehemalige Schule am Kleegrund (Auf der Horst) umbauen. Im Erdgeschoss der ehemaligen Förderschule, wo eine Kita eingezogen ist, werden zusätzlich 50 Kita- und Krippenplätze geschaffen, sagt Sozialdezernentin Monika Probst. Der Umbau der Räume soll noch dieses Frühjahr beginnen und rund ein halbes Jahr dauern. Weitere 100 Kinder sollen in einer fünfgruppigen Kita im ersten Obergeschoss der ehemaligen Förderschule am Kleegrund Platz finden. Umbaustart: Frühjahr 2023. Für die Volkshochschule, die die Räume derzeit noch nutzt, werden Alternativen gesucht.

„Die Garbsener Eltern brauchen kurzfristige Lösungen“, sagt Provenzano. „Das weiß ich auch aus vielen persönlichen Gesprächen mit Eltern. Deshalb war es wichtig, dass wir zusätzlich zu den längerfristigen Bauprojekten Übergangslösungen schaffen.“

Gemeinsam mit den neuen Kitas Murmelstein (115 Plätze Auf der Horst) und der Einrichtung in Horst (80 Kinder, Bau hat begonnen) sowie den geplanten Kitas in Berenbostel und Schloß Ricklingen mit Kapazität für 315 Kinder komme man in den nächsten Jahren auf knapp 700 Kitaplätze. Weitere Plätze habe die Taskforce mit Aussicht auf Realisierung in mehr als 50 Objekten und Standorten bereits identifiziert. Provenzano glaubt, dass man in den nächsten Jahren so 920 Kitaplätze schaffen kann. „Damit wären wir an den 1000 schon nah dran.“

Tagesmütter sollen künftig auch Kita-Räume nutzen

Doch noch mehr schnelle Lösungen sollen her. Dafür will die Stadt weitere Tagesmütter gewinnen. „Wir wollen es ihnen in Garbsen noch lukrativer machen“, so Provenzano. „Indem wir als Stadt Räume zur Nutzung anbieten.“ Diese seien für Kleingruppen bis zu fünf Kinder leichter zu finden als Kita-Gruppenräume, die immer gewisse Anforderungen erfüllen müssen. Auch bei Kita-Trägern will man ungenutzte Räume suchen, die für Kitas zu klein, für eine Tagesmutter aber ideal sind. Damit könnte man auch die Hemmschwelle von Eltern, ihr Kind einer „fremden“ Tagesmutter zur Obhut in Privaträume abzugeben, vielleicht aus dem Weg räumen, so Provenzano. „Auch Bürger, die Räume übrig haben, können sich gerne bei uns melden.“

Weil die Stadt es mit der Förderung der Tagesmütter ernst meint, hat sie eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die als Ansprechpartnerin und Koordinatorin ab dem 1. Februar im Rathaus erreichbar ist. Provenzano: „Wir wollen Lösungen entwickeln und Denkansätze verfolgen, die neu und ungewöhnlich sind.“

Von Simon Polreich