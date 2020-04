Corona: Aktion „Garbsen näht“ will Seniorenheime mit Masken unterstützen

Garbsen

Sie wollen die Nähmaschinen glühen lassen – für Mund- und Nasenmasken und gegen die Corona-Krise: Karin Schleiermacher, ehemalige Leiterin der Freiwilligenagentur und Kathrin Osterwald vom Sozialprojekt Neuland starten die Aktion „ Garbsen näht“, um Garbsener Pflegeheime zu unterstützen. „Mit großer Bestürzung haben wir von den vielen Toten und Erkrankten in Niedersächsischen Pflegeheimen gehört“, schreiben sie. „Und wir wollen etwas tun – jede genähte Gesichtsmaske zählt.“

Kathrin Osterwald vom Sozialprojekt Neuland koordiniert die Aktion "Garbsen näht" mit Karin Schleiermacher und Heike Müller-Schulz. Quelle: Jutta Grätz

Daher nutzen beide ihre Netzwerke und rufen die Garbsener auf, sich am Nähen zu beteiligen. In Abstimmung mit der städtischen Seniorenberaterin Heike Müller-Schulz sollen die Masken an die Garbsener Seniorenheime verteilt werden. „ Abfragen dort ergaben den Wunsch nach aktuell rund 600 Masken“, berichtet Osterwald. „Das schaffen wir.“ Mitmachen kann jeder, der Spaß am Nähen, eine Nähmaschine und Material hat. Nähanleitungen sind vorhanden, Stoffspenden sowie solche für Gummiband, Schrägband und Blumendraht sind erwünscht.

Info:Die Spenden können kontaktlos in der Silvanuskirche, Auf dem Kronsberg 32, abgegeben werden, täglich von 9 bis 12 Uhr, sowie in der Kirche St. Regina, Böckeriethe 43, montags bis sonnabends 10 bis 12 Uhr, mittwochs 16 bis 19 Uhr und sonntags 9 bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt geben Schleiermacher unter Telefon (01 72) 1 55 93 18, karin.schleiermacher@gmail.com, Osterwald unter (01 57) 54 94 25 30 und neuland_oeku@freenet.de.

Von Jutta Grätz