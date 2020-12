Corona-Ausbruch in Hahne-Heimen: Bislang keine schweren Verläufe

Meyenfeld/Stöcken

In den beiden Hahne-Seniorenheimen in Stöcken (Heidehaus) und Meyenfeld (Haus der Ruhe) haben sich in der vergangenen Woche zehn weitere Senioren mit dem Coronavirus infiziert. Mitte Dezember war der Ausbruch in den beiden Residenzen bekannt geworden.

Lesen Sie auch: So hoch ist der kritische Corona-Wert in Ihrer Gemeinde

Anzeige

Die neuen Infektionszahlen zeigten einen verhältnismäßig geringen Wert und eine „sehr flache Anstiegskurve“, sagte Pressesprecher Manuel Opitz. In den Heimen leben insgesamt 540 Bewohner. Das Infektionsgeschehen sei nach 14 Tagen aus Sicht der Verantwortlichen unter Kontrolle. Das sei dem großen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der stark erhöhten Testkapazitäten zu verdanken.

„Viele Infektionen verlaufen symptomfrei“

Die vielleicht beste Nachricht aktuell aus den Hahne-Residenzen lautet: „Viele der entdeckten Infektionen verlaufen sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Bewohnern der Hahne-Residenzen symptomfrei“, berichtete Optiz. Auch gebe es aktuell keine schweren Verläufe oder gar Todesfälle.

Lesen Sie auch: Weihnachten mit der Familie: Was erlaubt ist – und was nicht

In beiden Einrichtungen gilt weiterhin ein Besuchsverbot. Die Bewohner halten zu ihren Angehörigen per Video-Telefonie Kontakt. Außerdem könnten diese an den Rezeptionen Blumengrüße oder Pakete für die Senioren abgeben, sagte Opitz und ergänzte: „Jeder würde sich wünschen, ein Weihnachtsfest zu feiern, wie wir es alle kennen. Aber noch wichtiger ist es, die Gesundheit und das Leben der Risikogruppe zu schützen.“

Von Gerko Naumann