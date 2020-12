Meyenfeld/Stöcken

Der unkontrollierte Ausbruch einer Infektionswelle scheint in den beiden Pflegeeinrichtungen der Hahne Holding gebannt zu sein. „Das zeigen unsere aktuellen Testergebnisse von Freitag und heute“, schreibt Pressesprecher Manuel Opitz. Hahne betreibt die Residenz Heidehaus in Stöcken und Haus der Ruhe in Meyenfeld.

Im Haus der Ruhe waren bis Donnerstag 14 Bewohner positiv getestet worden. Diese Zahl erhöhte sich im Laufe des Wochenendes um vier Bewohner. Bei derzeit 370 Bewohnern entspricht das einer Infektionsrate von 4,8 Prozent. Im Heidehaus waren am Donnerstag zwei der 170 Bewohner infiziert, dort gab es bis Montag keinen neuen Fall von Covid-19. Von den Mitarbeitern sind bisher elf im Haus der Ruhe und vier im Heidehaus betroffen. „Die Ergebnisse geben Anlass zur Annahme, dass das Infektionsgeschehen in beiden Residenzen weitgehend unter Kontrolle ist. Das haben die Ergebnisse von heute bestätigt“, schreibt Opitz.

Am Donnerstag hatte das Unternehmen PCR-Tests eingesetzt und innerhalb von 24 Stunden alle 540 Bewohner sowie einen Großteil der Mitarbeiter untersucht. Die Testreihen wurden am Freitag fortgesetzt und sollen in der nächsten Woche komplett wiederholt werden. Bei diesem Testverfahren prüft ein Labor, ob das Coronavirus im Abstrich aus Nase oder Rachen nachweisbar ist. „Die Mitarbeiter haben Großartiges geleistet“, schreibt Opitz anerkennend. Es gilt weiterhin ein Besuchsverbot. Alle Beschäftigten arbeiten unter FFP-2-Masken. Pflege plus Infektionsschutz verlange vom Personal einen enormen Spagat, „das verdient allerhöchsten Respekt“, schreibt Opitz.

Von Markus Holz