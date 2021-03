Osterwald

Die Schraders sind eine Durchschnittsfamilie. Das sagen sie selbst über sich. Die vier Kinder gehen mehr oder weniger geräuschlos zur Schule: Jette (9) besucht die Grundschule in Osterwald Unterende, Merle (11) die fünfte Klasse der IGS Garbsen, Kai (17) und Kim (19) das Geschwister-Scholl-Gymnasium. Mutter Gabi arbeitet im Einzelhandel, Heiko betreibt die familieneigene Landwirtschaft. „Wir können logisch denken und sind normal angepasst“, sagt Gabi Schrader-Heuer. „Aber das, was hier gerade läuft, kann keiner mehr nachvollziehen.“

Damit meint die vierfache Mutter die jüngsten Corona-Verordnungen, die in der vergangenen Woche viel Verwirrung gestiftet haben. Denn Lockerungen sind nur ab einer bestimmten Infektionslage möglich. Tochter Merle hat eine Mail von ihrem Jahrgangsleiter bekommen. Darin ist vom Inzidenzwert die Rede, von Drei-Tage-Fristen, unterschiedlichen Szenarien, einem theoretisch möglichen Präsenzunterricht am darauffolgenden Montag und einer eher wahrscheinlichen Fortsetzung des derzeitigen Unterrichtsmodells – dem Homeschooling. „Vom Prinzip her verstehen wir das“, sagt die Mutter. „Planungssicherheit allerdings sieht anders aus.“

Vier Kinder – drei Szenarien

Der Schulalltag der Kinder ist schwer zu überblicken: Jette hat Unterricht nach Szenario B, geht in einer Woche Montag und Dienstag zur Schule, in der nächsten von Mittwoch bis Freitag, ansonsten steht bei ihr, wie bei Merle und Kai, Homeschooling auf dem Stundenplan. Nur die angehende Abiturientin Kim fährt jeden Tag nach Garbsen und bereitet sich im Präsenzunterricht auf ihre Prüfungen vor. „Ich bin Dauerlehrerin“, sagt Mutter Gabi Schrader-Heuer. „Es muss immer einer von uns für die Kinder da sein, sonst funktioniert das hier nicht.“ Meistens seien sie und Ehemann Heiko abends „total erledigt – physisch und psychisch“.

Lesen Sie auch: Niedersachsen will Schulen und Kitas im März schrittweise öffnen

Merle kam im Sommer in ihre neue Klasse auf der IGS Garbsen, gesehen hat sie ihre Mitschülerinnen und Mitschülern fast nur am Bildschirm. Quelle: Gert Deppe

Unter anderen Umständen sei so ein Tagesablauf gar nicht möglich, sagt das Ehepaar und verweist auf die große Wohnung, auf einem großen Hof auf dem Dorf, aber auch die Kurzarbeit, in der sich Schrader-Heuer seit Mitte Dezember 2020 befindet. Die Schraders möchten sich nicht vorstellen, wie es in Familien aussieht, die ebenfalls zu sechst, aber auf 60 Quadratmetern in der Stadt leben und eventuell nicht jedes Wort einer E-Mail verstehen – geschweige denn ständig wechselnde Bestimmungen, durch die „sowieso niemand mehr durchsteigt“.

230 Euro Bußgeld nach zufälligem Treffen Ein bisschen wie im falschen Film fühlte sich Kai Schrader Mitte November. Der 17-Jährige war auf dem Weg zu einem Freund in Berenbostel und traf nach dem Ausstieg aus dem Bus zwei Bekannte. Da sie den gleichen Weg hatten, gingen sie ein Stück gemeinsam – mit Maske, wie Kai versichert. Plötzlich habe ein Polizeiwagen angehalten. Einer der Beamten habe den Jungen unterstellt, sich nicht an die Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gehalten zu haben, sagt Kai. „Mein Sohn hat mir glaubhaft erzählt, dass das nicht so war“, sagt Gabi Schrader-Heuer. Die Polizei nahm die Personalien der Jugendlichen auf. Nach einem Schreiben der Region Hannover Ende Januar hatte Schrader-Heuer eine entsprechende Stellungnahme verfasst. Trotzdem flatterte vor Kurzem ein Bußgeldbescheid ins Haus: 228,50 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. „Abgesehen von dem fragwürdigen Verhalten der Polizei, die die drei wie Kriminelle behandelt hat, zeugt das Ganze von wenig bis keinem Fingerspitzengefühl für Jugendliche, die sich aus der Schule kennen und zufällig auf der Straße treffen“, meint Gabi Schrader-Heuer.

Viele Fragen zur Verordnung

Verstehen können die Schraders beispielsweise nicht, warum bei VW fünf Menschen an einem Auto arbeiten dürfen, aber der Einzelhandel – abgesehen etwa von Drogerien, Buchhandlungen und Gartencentern – mit ausgefeilten Hygienekonzepten nicht öffnen darf. Warum Fußballprofis ihrem Sport nachgehen dürfen, die eigenen Kinder aber nicht. Warum die Garbsener zum Einkaufen nicht nach Hannover, wohl aber nach Braunschweig fahren dürfen.

Lesen Sie auch: Lockerungschaos in Hannover: Shoppen bis die Polizei kommt

„Ich stelle mir vor, wie jemand nach Voranmeldung vor dem Media-Markt in einer Schlange auf seinen Einlass wartet und eine Stunde später einfach so bei Aldi einkauft“, sagt Schrader-Heuer. „Das Chaos kommt gerade von oben. Heute hü, morgen hott!“

Sie erwarte von den verantwortlichen Politikern sinnvolle und nachvollziehbare Entscheidungen. Schon mehrmals hat sie sich mit ihren Sorgen und auch Fragen schriftlich an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusman (CDU) gewandt. Antworten blieben entweder ganz aus oder waren allgemein gehalten. Konkretes gab es nicht. „So langsam verlieren wir das Vertrauen“, sagen die Schraders.

Schulalltag bei Familie Schrader: Vater Heiko unterstützt Merle (11) beim Homeschooling, am Esstisch lernt Mutter Gabi mit Jette (9). Quelle: Gert Deppe

Kinder verändern sich

Ans Eingemachte gehen die Sorgen um die Kinder. Seit gut vier Wochen seien sie anders, erzählt die Mutter. Lustlosigkeit, gedrückte Stimmung bis hin zum Weinen, verändertes Essverhalten, zudem zögen sich sich zurück. Das kennt Gabi Schrader-Heuer nicht von ihnen. „Das tut mir so leid und in der Seele weh“, gesteht sie. Und versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Aber dann kommen sie doch, die Tränen.

Von Gert Deppe