Gemeinsam durch die Corona-Krise: Ehrenamtliche, Privatleute und Institutionen bieten ihre Hilfen für Menschen an, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen, zum Beispiel für Eltern und chronisch Kranke. Das sind aktuelle Angebote und Kontakte in Garbsen, Neustadt, Seelze und Wunstorf.

Garbsen

Freiwilligenagentur Garbsen: Vermittlungsbörse für Helfer und Hilfesuchende. Kontakt für Helfer zwischen 18 und 50 Jahren: Sabrina Jankowski, Telefon (0 5131) 707574, E-Mail freiwilligenaentur@garbsen.de. Kontakt für Hilfesuchende: Heike Müller-Schulz, Telefon (051 31) 7072 91, E-Mail seniorenberatug@garbsen.de.

Schloß Ricklingen: Einkaufs- und Alltagshilfen, Familie Rötterink, (05031) 949340, und Eckhard Peters, E-Mail ekf.peters@web.de.

Pfarrgemeinde St. Raphael: Einkaufsservice für ältere und hilfsbedürftige Personen, Anmeldungen im Pfarrbüro, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Telefon (05138) 129690 und (05131) 6562. Außerhalb der Bürozeiten ist Pfarrer Christoph Lindner unter diesen Telefonnummern erreichbar.

Kneipp Verein: Einkaufsservice für Mitglieder ab 65 Jahre, die alleinstehend oder chronisch krank sind, (05137) 818852.

Kirchengemeinde Horst: Einkaufshilfe, Hotline (0511) 36 871 08; Pastorin Meret Köhne, Telefon (05131) 453371.

Diakonisches Werk Hannover: Börse für Helfer und Hilfesuchende, Telefon (0511) 3687108, E-Mail hilfe@dw-h.de. Anbieter und Hilfesuchende aus Garbsen werden an Rebbeka Hinze vermittelt. Mehr Informationen im Internet auf diakonisches-werk-hannover.de.

Neustadt

Initiative Eilvese hilft:Einkaufshilfe, Annika Flender und Julia Hartmann, Bestellungen Dienstag und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, Telefon (05034) 8792633.

Mandelsloh: Börse für Alltagshilfe und Einkauf, Ortsbürgermeister Günter Hahn, Telefon (05072) 7139 und (0171) 7722245, E-Mail g.hahn.tt@gmx.de sowie Pastor Christian Steinmeier, Telefon (0160) 3653638.

Pfarrei St. Peter und Paul: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Pastor Martin Tigges, Telefon (05032) 3385; Pfarrer Andreas Körner, Telefon (0160) 1520964; Einkaufsservicekontakt für Hilfesuchende und Helfer, Telefon (05032) 9015001 (mit Anrufbeantworter), E-Mail crone.claus@ gmail.com.

Otternhagen: Johannes-Kirchengemeinde, Einkaufsservice, Sara Azah, Telefon (05032) 9126554 , Marie Thielking, Telefon (05032) 939342, Beate Kaup, Telefon (05032) 913163, Angelika Fischer, Telefon (05032) 2160.

Poggenhagen: Ortsbürgermeisterin Monika Strecker, Börse für Alltagshilfe, Telefon (05032) 65323, (05032) 94155 und (0151) 18811000.

Dudensen: Nachbarschaftshilfe des Dorfgemeinschaftsvereins, Susann Brosch, Telefon (05034) 870560, E-Mail susann.brosch@dg-dudensen.de.

Weltladen Neustadt: Öffnungszeit 10 bis 13 Uhr. Bestellungen und Lieferdienst, Telefon (05032) 66171, E-Mail info@weltladen.de.

Dorfladen Mariensee: Lieferservice für Risikogruppen, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, Telefon (0175) 9811492 und E-Mail an Bestellung@dorfladen-mariensee.de, Bestellungen können auch schriftlich notiert und die Zettel in den Briefkasten am Dorfladen geworfen werden. Mindestbestellmenge zehn Euro, keine Lieferkosten.

Schneeren/ Mardorf: Lieferung vom Markant-Markt Mardorf, freitags ab 9.30 Uhr, Annette Markewitz, Bestellungen bei Markant und bei ihr unter (0172) 1998796. Getränketransport, Aurel Knesche, Telefon (0171) 5320820.

Mardorf:Dorfgemeinschaft, Einkaufshilfe für chronisch Kranke, Ältere und Einwohner in Quarantäne, Corona Hilfe, 8 bis 10 Uhr, Telefon (0176) 51966017 und 16 bis 19 Uhr, Telefon (05036) 9259397, E-Mail coronahilfe@mardorf.de, Homepage www.mardorf.de/hilfe.

Color my Corona:Jugendinitiative der Dorfwerkstatt Bordenau, Einkaufsservice, Kinderbetreuung, Reparaturarbeiten und weitere Besorgungen, Henrik Malbrich, Telefon (0176) 55113219, und Ole Brackmann, E-Mail o.brackmann@dorfwerkstatt-bordenau.de.

Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf: Einkaufs- und Alltagshilfe, Kontakt über die Pfarrämter der Kirchengemeinden, die Superintendentur unter Telefon (05032) 5993 und den Kirchenkreis-Sozialarbeiter Reiner Roth, Telefon (05031) 3907.

Seelze

Ortsrat Kirchwehren: Hilfen für Menschen über 65 Jahre, chronisch Kranke und Kirchwehrener unter Quarantäne, Jens Seegers Telefon (05137) 50794, Dorothea Plitzke (05137) 91040, Andreas Goergens (05137) 128792, Andreas Hartmann (05137) 938110, Henning Narten (0172) 4173313 und Brigitte Scholz Telefon (0162) 7801149. Interne: www.kirchwehren.de/corona.

Service-Telefon:Stadt Seelze, bei Unterstützungsbedarf für Angehörige von Risikogruppen, (05137) 828150, und carsten.fricke@stadt-seelze.de.

Ortsrat Letter: Einkaufsservice, Informationen bei Rolf Hackbarth, Telefon (0511) 402291, Hilfsteam: Erika Bettermann (Betreuungsbereich Im Winkel) (0511) 405949, Rüdiger Arndt ( Berliner Straße) (0511) 4737127, Martin Bantelmann (Windeler Straße) (0511) 485954, Wolfgang Gleitz (Tulpenweg) (0175) 1984795, Jens Willms (Eichenweg) (0151) 51036750, Linda Spang (Letter Süd) (0177) 6000313, Rold Hackbarth (Im Bauverein) (0176) 54420257.

Lohnde: Hilfsangebote für Einkäufe, Hunde ausführen, Fragen rund um die Auswirkungen der Corona-Krise, Ansprechpartnerin, Pastorin Sigrid Goldenstein, täglich 9 bis 11 Uhr, Telefon (05137) 9386269.

RSV Seelze: Handballsparte, Einkaufsservice für Seelzer Bürgerinnen und Bürger in Quarantäne, mit Erkrankungen und Einschränkungen, Risikogruppen, Telefon (01577) 8133743 und E-Mail an rsvseelze-hilft@ksefilmblick.de.

Velber: Börse für Helfer und Hilfesuchende, Einkaufsservice, stellvertretender Ortsbürgermeister Marc Alves, täglich, 17 bis 19 Uhr, Telefon (0511) 5908548.

Ortsrat Dedensen: Börse für Helfer und Hilfesuchende, Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann, Telefon (05137) 73808.

Wunstorf

Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf: Einkaufs- und Alltagshilfe, Kontakt über die Pfarrämter der Kirchengemeinden, die Superintendentur, Telefon (05032) 5993 und den Kirchenkreis-Sozialarbeiter Reiner Roth, Telefon (05031) 3907.

Jusos Wunstorf: Majid Atris, Einkaufsservice und Botengänge, Telefon (0174) 6971615, E-Mail jusos.wunstorf@gmx.de.

Bauverein Wunstorfund Tegeler-Gruppe, Einkaufsservice für Patienten und Risikogruppen, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Telefon (05031) 9416029. Die Lieferung erfolgt am nächsten Werktag.

Kirchengemeinde Steinhude: Einkaufsdienst für Betroffene aus den Corona-Risikogruppen, Bestellungen, 9 bis 12 Uhr, Montag bei Marlene Böhm, Telefon (05033) 911278; Donnerstag bei Gisela Bredthauer, Telefon (05033) 911097. Liefertage sind Dienstag und Freitag.

Pfarrgemeinde St. Bonifatius: Einkaufsservice für ältere oder hilfsbedürftige Personen, Anmeldungen im Pfarrbüro, Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr, Telefon (05031) 4144.

Kirchengemeinde Kolenfeld: Hilfe für Unterstützung im Alltag, erreichbar unter Telefon (05031) 6974956, E-Mail kolenfeld-hilft@gmx.de.

Idensen-Mesmerode: Ortsräte, Landjugend und Ehrenamtliche, Einkaufsservice und Haustierversorgung, Hotline, Telefon (05031) 5150073 und E-Mail an Hilfe@kirche-idensen.de.

Kneipp-Verein: Hilfen im Alltag, (05031) 5171871.

Dorfladen Bokeloh: Einkaufsbestellungen und Lieferungen, Telefon (05031) 7000215, E-Mail wirliefern@dorfladen-Bokeloh.

Johanniter-Kita: tägliche Bastel- und Beschäftigungstipps für Familien als Video auf der Facebook-Seite www.facebook.com/johanniterwunstorf.

