Voraussetzung für die Arbeit aus dem Homeoffice – oder Telearbeit wie es die Stadt Garbsen nennt –, ist eine ausreichende Internetverbindung. Das erklärt Ralf Wilkening. Außerdem brauche der Mitarbeiter einen Computer oder Notebook. Die Stadt Garbsen stelle dann eine sichere Verbindung in das Rathaus in Form eines sogenannten VPN-Tunnels her. Dabei handelt es sich um ein in sich geschlossenes Kommunikationsnetz.

Homeoffice steht nach Angaben der Stadt demjenigen zu, dessen Aufgabengebiet sich dafür eignet. Werde für die Arbeit eine „Spezialsoftware“ benötigt, komme es immer darauf an, ob diese mit vertretbarem technischen Aufwand bereitgestellt werden könne, sagt Wilkening. Beschäftigte mit Publikumsverkehr wie im Bürgerbüro müssen persönlich anwesend sein. Vorgaben des Arbeitsschutzes gelten auch im Homeoffice. aln