Berenbostel

0,33 Milliliter Vakzin von Biontech Pfizer – das ist ein Stück mehr Sicherheit für die Lehrerinnen und Lehrer an der Ratsschule Berenbostel. Das Impfzentrum Hannover hat am Sonnabend unter anderem an der Ratsschule und der Grundschule Garbsen-Mitte mit der Impfkampagne für die Grundschulen in Garbsen begonnen. An der Ratsschule haben sich 38 Schulmitarbeiter, darunter auch Reinigungskräfte, impfen lassen – das sind 100 Prozent.

„Das ist schon mal ein Stück Erleichterung“, sagt Dirk Engelstädter, „auch wenn die erste Impfung noch nicht Vollschutz bedeutet.“ Er erlebe es als hohe Belastung, jeden Tag mit Angst vor dem Virus in die Schule zu kommen. Diese Angst werde jetzt kleiner.

Schulleiterin erleichtert: Die Eltern ziehen mit

300 Schüler kommen derzeit im Wechselmodell in die Schule. Alle sind verpflichtet, sich zweimal in der Woche zu testen. Ohne negatives Testergebnis kommt eh niemand mehr in die Schulen. Lüften trotz acht Grad Außentemperatur ist ein Dauerzustand, das ununterbrochene Tragen der Maske ebenso. „Die Eltern machen hervorragend mit, ich finde das großartig“, sagt Schulleiterin Cordula Mahlow.

Es gab Coronafälle unter den Kindern und wohl auch im Kollegium. Jeder Fall mache Angst, sagt Mahlow.

Kevin Rusinek vom ASB impft Sefkije Bajrani gegen Covid-19. Quelle: Markus Holz

Beruhigende Routine

Das vierköpfige Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bundes geht im Klassenzimmer der 1c routiniert und ruhig vor, informiert, berät, fragt nach Allergien und chronischen Erkrankungen, misst Fieber. Kevin Rusinek setzt die Spritzen. Alle spüren die angespannte Unruhe der Impflinge. Nicht allen ist wohl dabei. Trotzdem stellt sich die Frage, ob Impfung oder nicht für sie nicht. In sechs Wochen kommt die zweite Dosis. Am Dienstag soll das Impfteam die Kampagne an anderen Grundschulen fortsetzen.

Von Markus Holz