Garbsen

Seitdem Shoppen und Friseurbesuche in gebuchten Zeitfenstern wieder möglich sind, steigt die Nachfrage nach Corona-Schnelltests sprunghaft. Das haben alle Anbieter am Mittwoch bestätigt. Aber nicht alle können die Kapazitäten erhöhen. Hier können Sie sich testen lassen.

Apotheke Dr. Buttle, Berenbostel, Rote Reihe: montags bis freitags, 7.45 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Onlineanmeldung auf www.apotheke-dr-buttle.de. Inhaberin Ilona Buttle engagiert drei Mitarbeiter pro Schicht. „Mehr geht hier personell und räumlich nicht. Aber wir haben bisher auch alle Anfragen abarbeiten können“, sagt sie. Das Buttle-Team bittet um Online-Anmeldung. Wer nicht so erfahren ist im Umgang mit dem Internet, kann sich den Anmeldebogen vor Ort abholen und ihn später zum vereinbarten Termin mitbringen.

Das Testzentrum der Kosmos-Apotheke im Shopping Plaza hat auf die steigende Nachfrage und die geöffneten Geschäfte reagiert. Außerdem haben Inhaberin Julia Oks-Heidar und ihr Mann zusätzliche Testmitarbeiter engagiert. Öffnungszeiten sind seit 3. Mai montags bis freitags, 9 bis 13 und 16 bis 19 Uhr, außerdem sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Termine sind im Internet zu buchen unter www.kosmos-apotheke.de. Wer ohne Termin und ohne den ausgefüllten Patientenbogen kommt, muss mit längerer Wartezeit rechnen und verursacht den Mitarbeitern einen höheren Aufwand.

Begegnungsstätten und Drive Through

Begegnungsstätten Werner-Baesmann-Park, Berenbostel, und Hérouville-Platz, Auf der Horst: Der Betreiber Arpoco bietet Schnelltests unverändert montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr an. Termine sind unter www.kostenloser-buergertest.de zu buchen. Beide Lokalitäten sind barrierefrei.

Testzentrum für Autofahrer, Berenbostel: Das Testzentrum an der Robert-Hesse-Straße ist täglich außer sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der hohen Frequenz morgens und abends prüft der Betreiber Arpoco, die Zeiten zu erweitern. Das sei aber abhängig davon, ob sich Personal finde, schreibt Projektassistentin Linda-Maria Köhne. Arpoco prüfe mehrere Lösungsansätze. Köhne bittet vor allem nicht berufstätige Besucher, auf weniger nachgefragte Stunden zwischen 10 und 16 Uhr auszuweichen. Neu ist, dass angemeldete Besucher schon an der Einfahrt den Personalausweis und den QR-Code vorzeigen müssen, um den Betrieb reibungslos laufen zu lassen. Wer keinen Termin hat, wird herausgewunken aus der Warteschlange und muss sich am Schalter anmelden, bevor er sich wieder ins Auto setzt und hinten anstellt. Termine sind unter www.kostenloser-buergertest.de zu buchen.

Tests bei Ärzten

Ärzte:Einen Überblick über Arztpraxen mit Schnelltestangebot zu geben, ist nahezu unmöglich. Einen Anhaltspunkt bietet aber die Internetseite www.arztauskunft-niedersachsen.de. Dort sind elf Praxen in Garbsen aufgeführt, in denen Schnelltests möglich sein sollen. Geben Sie auf der Seite Ihre Postleitzahl ein und unter Besonderheiten „Corona-Schnelltest“. Alle anderen Felder können Sie unberücksichtigt lassen.

Stadt Garbsen: Das Corona-Infotelefon der Stadt ist unter (05131) 707333 montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Von Markus Holz