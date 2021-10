Garbsen

Ab Montag, 11. Oktober, werden die bisher kostenlosen Bürgertests auf das Coronavirus nur noch gegen Geld angeboten. Bis zum 31. Dezember sich nur noch Minderjährige, Schwangere und Menschen, die eine Quarantäne beenden oder eine medizinische Indikation haben, von Kosten befreit. Bund und Länder steigen aus der Finanzierung der Testkampagne aus. Bisher hatten Garbsener – außer beim Arzt – in der Stadt sieben Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Ab Montag sind es noch fünf. Wir haben gefragt, was die Tests kosten und ob sich Öffnungszeiten ändern.

Das Testzentrum bei Obi hat sich schon vor dem 11. Oktober vom Markt zurückgezogen, genau wie das Testzentrum bei Hornbach und die Coviste-Einrichtungen in den Begegnungsstätten Werner-Baesmann-Park und Hérouville-Platz. Schließen wird auch die Teststation der Kosmos-Apotheke im Shopping Plaza. Geöffnet bleiben diese Stationen: Apotheke Dr. Buttle, Dorfapotheke Frielingen, Drive-through bei Hesse, Lidl und Planetencenter.

Tests in Apotheken

Die Kosmos-Apotheke hat im März im Shopping-Plaza das erste Zentrum für Corona-Schnelltests in Garbsen überhaupt eröffnet. Damit ist jetzt Schluss. Am Freitag, 8. Oktober, öffnet es im Erdgeschoss des Einkaufszentrums in Garbsen-Mitte zum letzten Mal. Schon in den vergangenen Monaten sei der anfängliche Andrang spürbar zurückgegangen, sagt Organisator Faez Heidar, „und es kommen sicherlich noch weniger Leute, wenn der Test kostenpflichtig wird“. Für die Betreiber der Apotheke wäre die neue Art der Abrechnung zudem eine zu hohe bürokratische Hürde gewesen.

Weiterhin angeboten werden die Schnelltests bei der Apotheke Dr. Buttle in Berenbostel, Rote Reihe 18. Dort wird der Test ab Montag 15 Euro pro Person kosten, kündigt Inhaberin Ilona Buttle an. Die Öffnungszeiten bleiben vorerst gleich: montags bis donnerstags von 7.45 bis 10.30 und 15.30 bis 18 Uhr, freitags von 7.45 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. „Es kann aber sein, dass wir die Zeiten kurzfristig anpassen, wenn wir sehen, dass der Bedarf nicht da ist. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen“, sagt Buttle. Eine Anmeldung ist online unter apotheke-dr-buttle.de und vor Ort möglich. Das Testzentrum ist unter Telefon (0157) 33 60 73 67 erreichbar.

Die Dorfapotheke Frielingen an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße 15 hält den Service für ihre Kunden aufrecht: Testungen ohne Termin und Anmeldung, montags bis sonnabends von 9 bis 12 Uhr und außerdem montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr. „Wir haben aber die Kalkulation des Preises noch nicht abgeschlossen“, sagte eine Mitarbeiterin, „wir wollen den Menschen nicht zu viel zumuten und andere Apotheken auch nicht verärgern. Darum bleiben wir auf jeden Fall unter 15 Euro. Das entscheidet sich bis Montag.“ Die Apotheke hat den deutlichen Rückgang der Nachfrage gespürt und testet pro Woche noch drei bis fünf Personen, vor Hochzeiten und Feiern auch mal mehr. Sie kann aber freier kalkulieren, weil sie für die Tests keine separaten Räume anmieten musste.

Tests in den Stationen

Das bei Autofahrern beliebte Drive-through-Zentrum in der Ziegeleischeune bei Hesse bleibt geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends 8 bis 16 Uhr. Terminbuchung ist nur online auf www.coviste.de möglich. Beim Preis hält der Betreiber Arpoco seine Kalkulation noch zurück. Die Kosten pro Test werden ab 11. Oktober auf der Internetseite des Anbieters veröffentlicht, heißt es. Im Coviste-Drive-through in Neustadt sollen pro Test 15 Euro bezahlt werden, sagte eine Mitarbeiterin.

Das ist an der Teststation von Ecocare bei Lidl, Auf der Horst, anders. Dort sind die Kosten an der Tür angeschlagen: Für den Antigen-Schnelltest mit Zertifikat werden 14,99 Euro berechnet. Wer vier Tests kauft, bezahlt pro Stück 12,99 Euro. Bei acht Tests sinken die Kosten auf 8,99 Euro pro Untersuchung. Das Testzentrum am Lidl ist montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr geöffnet, letzte Anmeldung um 18.45 Uhr. Terminbuchungen sind online möglich unter buergertest/ecocare.center.

Die kleine Teststation an der Endhaltestelle der Stadtbahn, Parkplatz Planetencenter, bietet ebenfalls weiter die Tests an. Der Stückpreis soll bei 17,90 Euro liegen; das hat das Unternehmen bisher aber nicht offiziell bestätigt. Auch dort soll es ab Montag Paketpreise geben. Öffnungszeiten sind wie bei Lidl montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr. Die Anmeldung läuft online über die Internetseite corona15.de.

Von Markus Holz und Gerko Naumann