Die Stadt Garbsen will die Senioren über 80 Jahre bei der Organisation eines Impftermins unterstützen. Dazu verschickt sie in den kommenden Tagen an 4900 Personen ein Info-Schreiben. „Wir möchten offene Fragen der Seniorinnen und Senioren beantworten und sie bei Bedarf auch über den Brief hinaus informieren“, sagt Bürgermeister Christian Grahl.

Dem Schreiben sind Info-Blätter der Region beigelegt, die das Thema Impfterminvereinbarung übersichtlich und verständlich darstellen. Der Brief wird an alle in Garbsen wohnhaften Personen verschickt, die zum Stichtag 1. Februar mindestens 80 Jahre alt sind. Keinen Brief erhalten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Wichtige Telefonnummern

Seit dem 28. Januar können über 80-Jährige, die noch zu Hause wohnen, unter der Hotline (0800) 9 98 86 65 und im Internet auf www.impfportal-niedersachsen.de einen Termin vereinbaren. Sollte es Menschen gar nicht mehr möglich sein, ihre Wohnung oder ihr Haus zu verlassen, müssten sie sich noch etwas zu gedulden, so Grahl. „Erst wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, der nicht durchgehend gekühlt werden muss, können Sie zu Hause geimpft werden.“

Die Stadtverwaltung kann die Organisation der Impftermine nicht übernehmen, will aber Fragen beantworten und Unsicherheiten klären. Dafür stehen auch 14 Mitarbeiter zur Verfügung. Sie sind montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 31) 70 73 33 erreichbar.

Die Stadtverwaltung weist auf weitere Telefon-Hotlines hin: Experten des Landes Niedersachsen sind unter Telefon (08 00) 9 98 86 zu erreichen. Die Corona-Hotline der Region Hannover unter Telefon (05 11) 3 00 34 34 ist werktags von 8 bis 16 Uhr besetzt. Das Bürgertelefon des Landesgesundheitsamtes ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter der Nummer (05 11) 4 50 55 55 geschaltet. Nach wie vor ist Bürgermeister Christian Grahl auch persönlich montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon (0 51 31) 70 77 89 erreichbar.

Von Linda Tonn