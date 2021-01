Garbsen

Über 80-Jährige, die nicht in einem Pflegeheim leben, können ab dem 28. Januar einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus vereinbaren. Um zusätzliche Fragen zu beantworten, hat die Stadt Garbsen ein Infotelefon eingerichtet, das ab Montag, 25. Januar, zu erreichen ist. Es wird von der Seniorenarbeit der Stadt Garbsen in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur angeboten.

Die Mitarbeiter sind montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr und freitags 9 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 31) 70 73 33 erreichbar. Eine Terminreservierung für eine Impfung ist über diesen Telefonservice nicht möglich. Darauf weist die Stadt explizit hin.

Impftermine können ab dem 28. Januar unter der Telefonnummer (08 00) 9 98 86 65 reserviert werden. Alternativ ist das über das dann freigeschaltete Onlineportal www.impfportal-niedersachsen.de im Internet möglich. Das für Garbsen zuständige Impfzentrum befindet sich auf dem Messegelände in Hannover. Es geht Anfang Februar in Betrieb. Die Adresse: Messehalle 25 auf dem Messegelände Hannover, 30521 Hannover.

Wer eine Impfung reserviert hat, erhält eine schriftliche Impfbestätigung für beide reservierten Termine – wahlweise per Brief oder E-Mail – und eine Wegbeschreibung. Das Impfzentrum in Halle 25 auf dem Messegelände ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zum Impftermin mitzubringen sind neben der Terminbestätigung ein Ausweis und soweit vorhanden der Impfpass.

