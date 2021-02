Hannover

Zig- und sogar hundertfache Anrufe in der Corona-Hotline, lange Warteschlangen und technische Probleme mit dem Onlineportal: Der Weg zu einem Impftermin ist für viele derzeit zäh und nervenaufreibend. Doch scheinbar tut sich auf dem Weg zur Spritze die nächste Panne auf. Mehrere HAZ-Leser berichten, dass die Terminbestätigung per Brief zu spät oder zu kurzfristig eintrifft. Die Konsequenz: Die Impfwilligen verpassen ihren Termin – und müssen das Anmeldeprozedere komplett von vorn durchlaufen.

Das ist zumindest Björn Nalenz widerfahren. Für seinen Schwiegervater in Seelze und seine Tante aus Garbsen hatte er über die Hotline (0800) 9988665 in der Vorwoche Termine vereinbart – erfolgreich. Dachte er zumindest. Bei seinen Angehörigen landeten die Briefe dann auch am 2. Februar im Postkasten. „Meine Tante hat das Schreiben um 15 Uhr geöffnet. Der Termin wäre aber schon um 14 Uhr gewesen“, sagt er. Ähnlich sei es beim Schwiegervater gewesen. Der Poststempel war bei beiden auf den Vortag datiert. Nun ärgert sich Nalenz darüber, dass das Sozialministerium die Impftermine so kurzfristig in die Zustellung gibt, und zwei der derzeit raren Dosen wohl für die Tonne sind.

Einfach zum Impfzentrum fahren?

Nicole Meyer aus der Wedemark hofft darauf, dass der vereinbarte Impftermin für ihre Schwiegereltern (88 und 89) im Zentrum in Bad Fallingbostel (Heidekreis) klappt. Über die Hotline hatte sie einen Termin für Freitag, 5. Februar, bekommen. Allerdings kam in ihrem Fall die Bestätigungsmail nicht an. Zu welcher Uhrzeit die Schwiegereltern geimpft werden sollen – das wissen sie nicht. Das Ministerium konnte nicht helfen. Schlimmer noch: Die Daten der Angehörigen waren nicht mehr aufzufinden. „Eine Mitarbeiterin hatte auch keine Ahnung und riet mir, einfach hinzufahren.“ Am Freitagmorgen wird die Familie nun ins Auto steigen und in den Heidekreis fahren. Möglicherweise wird sie zurückgeschickt. Denn ohne Termin keine Impfung.

Hotline: 228-mal angerufen

Dass die Terminschreiben verspätet ankommen, ist im zuständigen Sozialministerium nicht bekannt. Die Rede ist von Einzelfällen. „Um zu verhindern, dass Terminbestätigungen zu spät eintreffen, ist das System so konfiguriert, dass bei Auswahl des Postwegs für die Terminbestätigung ein Impftermin frühestens drei Werktage später möglich ist“, sagte Sprecherin Anne Hage.

Der Bescheid für die 87-jährige Nachbarin von Petra Rutz-Heikel kam trotzdem zu kurzfristig. „Sie erhielt schriftlich ihren Impftermin auf dem Messegelände. Eine Stunde vor dem Termin um 12.20 Uhr wurde ihr der Brief mit der Einladung zugestellt. Wir wohnen in Langenhagen – das ist nicht machbar“, sagt sie. Die Seniorin, die allein lebt, sei ganz aufgeregt gewesen: „Wie soll sie denn jetzt an einen neuen Termin kommen?“, so ihre Nachbarin.

„In besonderen Fällen sollten die Berechtigten sich mit dem Impfzentrum in Kontakt setzen. Das entscheidet dann, ob die Personen kurzfristig einen neuen Termin bekommen können“, sagt die Ministeriumssprecherin.

Diesen beschwerlichen Weg ist auch Björn Nalenz gegangen. „Ich habe 228-mal die Hotline angerufen“, sagt er. Schließlich sei er in der Terminvergabe gelandet. Und seine Angehörigen sind wieder auf der Warteliste. „Dieses Mal habe ich den Terminbescheid allerdings per E-Mail beantragt“, sagt er.

Von Manuel Behrens