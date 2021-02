Garbsen

Kurzarbeit, Homeschooling, soziale Isolation, Krankheit: Viele Menschen in Garbsen leiden unter der Corona-Krise und ihren Auswirkungen. Die vier Kirchengemeinden der Region Garbsen-Süd richten daher ab Montag, 15. Februar, ein besonderes Angebot ein: eine Telefonseelsorge-Hotline. Sie ist täglich von 17 bis 18 Uhr geschaltet und zwar unter Telefon (05137) 7049911. Und am Hörer wechseln sich die Pastoren der beteiligten Kirchengemeinden ab, also Peter Christian Schmidt (Alt-Garbsen), Martin Miehlke (Versöhnung in Havelse), Yoo-Jin Jhi (Willehadi) und Judith Augustin (Marienwerder) sowie die Diakoninnen Andrea Spremberg und Heike Voskamp.

„Auch wenn aktuell unsere Gottesdienste bis zum Ende des Lockdowns abgesagt sind, wollen wir für die Menschen in unseren Gemeinden ein offenes Ohr und vor allem Zeit haben“, sagt Pastor Schmidt. „Die Corona-Krise ist für viele Menschen immens belastend“, hat er beobachtet. „Ich erlebe in meinen Gesprächen zunehmend große finanzielle Sorgen“, berichtet er. „Und hohen sozialen Stress in vielen Familien.“ Selbst Menschen, die sonst stabil im Leben stünden, litten unter Unsicherheiten, Ängsten und Einsamkeit, bedingt durch die Pandemie.

„Anrufen kann wirklich jeder“

„Uns ist es wichtig, in dieser schweren Zeit für die Menschen da zu sein“, sagt Pastor Schmidt. „Anrufen kann wirklich jeder“, betont er. „Egal, ob er mit uns über Persönliches oder über das Wetter sprechen will oder einfach nur mal wieder eine Stimme hören möchte.“ Auch er selbst freue sich auf die Gespräche. „Aktuell hat sich auch für uns Pastoren die Arbeit komplett verändert“, sagt er. Besuche wie üblich seien nicht möglich, die aktuell hohen Infektionszahlen in Garbsen hätten die Absage der Gottesdienste nötig gemacht. Die Kirchen seien aber nach wie vor offen, so Schmidt. „Viele zünden dort Kerzen an und auch unsere Telefongottesdienste haben viele Besucher.“

Die Hotline sei nun ein weiterer Baustein, um in Kontakt zu bleiben. „Und wir sind auch weiterhin auf unseren jeweiligen Dienstnummern für die Menschen und ihre Anliegen erreichbar“, fügt der Havelser Pastor Martin Miehlke hinzu, der für die technische Umsetzung der Hotline gesorgt hat. „Wir können uns gut vorstellen, die Hotline auch über den Lockdown hinaus weiter anzubieten“, sagt Schmidt. „Wenn die Aktion gut angenommen wird.“

Von Jutta Grätz