Garbsen/Hannover

Als ein „klares Signal“ hat Garbsens Bürgermeister Christian Grahl die Entscheidung des Niedersächsischen Landtags bezeichnet, die niedersächsischen Unternehmer mit einem milliardenschweren Rettungspaket zu unterstützen. „Ich begrüße diese zügigen und unbürokratischen Hilfen insbesondere für Freiberufler, Selbstständige und Kulturschaffende“, sagte Grahl. Notwendig sei jetzt eine schnellstmögliche Bearbeitung der Anträge, damit insbesondere kleinere Unternehmer sofort an das Geld kämen.

Betroffene, die durch die Corona-Krise und ausbleibende Einnahmen in eine Schieflage geraten sind, können seit Donnerstag, 15 Uhr, online Kredite und Zuschüsse bei der niedersächsischen Förderbank, der NBank, beantragen.

Garbsens Wirtschaftsförderer Jürgen Stoffregen sagte dazu: „Wir raten den Unternehmen darüber hinaus aber auch das Gespräch mit der Hausbank, dem Vermieter, Lieferanten, Leasinggebern oder auch Kunden zu suchen. Dies können wichtige Bausteine sein, um die Liquidität für die kommende Zeit sicherzustellen.“

Gestaffelte Zuschüsse

Das Zuschussprogramm „Liquiditätssicherung für kleine Unternehmen“ richtet sich an gewerbliche Unternehmen und Angehörige freier Berufe in Betrieben mit bis zu 49 Beschäftigten. Mit der Förderung soll Unternehmen, freiberuflich Tätigen sowie Soloselbstständigen geholfen werden, die sich aufgrund der Coronavirus-Krise in einer existenziellen Notlage befinden.

Die Zuschüsse sind gestaffelt: bis fünf Beschäftigte erhalten die Betroffenen 3.000 Euro, bis zehn Beschäftigte 5.000 Euro, bis 30 Beschäftigte 10.000 Euro und bis 49 Beschäftigte 20.000 Euro. Angaben der Landesregierung zufolge stehen die Hilfen auch Start-ups zur Verfügung, wenn diese jünger als fünf Jahre sind. Auch der Bund plant Unterstützungsprogramme für Unternehmen.

Von Linda Tonn