Garbsen-Mitte

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind schon jetzt bei den Mitarbeitern im Jobcenter Garbsen spürbar. Seit das öffentliche Leben eingeschränkt ist, seit Restaurants und Cafés geschlossen und Kulturangebote auf Eis gelegt sind, seit Ladenbesitzer mehrere Wochen auf Kunden verzichten mussten, ist die Zahl der Anträge auf Grundsicherung – auch als Arbeitslosengeld II und Hartz IV bekannt – gestiegen. „Normalerweise gehen pro Woche etwa 30 Anträge ein“, sagt Leiterin Kerstin Gehrke. Derzeit seien es rund 50.

Das seien allerdings nur grobe Schätzungen. „Ich denke, der eine oder die andere schaut noch, wie lange es ohne finanzielle Unterstützung geht.“ Laut René Reuter, zuständig für die Arbeitsvermittlung beim Jobcenter, könne man bei den Anträgen derzeit noch keine eindeutigen Branchen erkennen. „Es sind Frisöre, Kosmetiker, kleine Einzelhandelsunternehmen und Personen aus dem Veranstaltungs- und Eventbereich darunter“, sagt er. 20 Prozent von ihnen seien selbstständig.

„Kunden reagieren verständnisvoll“: Jobcenter-Leiterin Kerstin Gehrke und Teamleiter Rene Reuter. Quelle: Jobcenter Garbsen

Verfahren wurde vereinfacht

Um Menschen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, schnell und unbürokratisch helfen zu können, hat die Bundesregierung Ende März das sogenannte Sozialschutz-Paket auf den Weg gebracht. Es ergänzt die staatlichen Hilfen für Selbstständige, Freiberufler und Beschäftigte in Kurzarbeit.

Ein Alleinstehender, der durch Kurzarbeit nur noch 700 Euro im Monat bekommt und eine Miete von 450 Euro bezahlen muss, erhält etwa 402 Euro Grundsicherung, rechnet das Jobcenter Region Hannover vor.

Das Paket vereinfacht das Verfahren, um an diese Grundsicherung zu kommen. „Das eigene Vermögen spielt dabei eine ganz untergeordnete Rolle“, erklärt Gehrke. Das heißt, dass auch Menschen finanzielle Unterstützung bekämen, die bist zu 60.000 Euro angespart haben.

Auch das Geld für die Miete werde anders berechnet. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 30. Juni.

„Die Menschen sollen sich nicht scheuen, sich an uns zu wenden“, sagt Gehrke. Die Anträge könnten ganz unproblematisch per E-Mail gestellt werden. „Wer Bedenken hat, in eine finanzielle Schieflage zu geraten, kann sich auch einfach so bei uns melden und wir prüfen die Situation.“

Im Jobcenter am Rathausplatz haben derzeit die Bearbeitung der Anträge auf Grundsicherung Priorität. Dafür würden auch Mitarbeiter aus anderen Teams geschult und eingesetzt, sagt Reuter. „Wir haben uns schon seit Februar auf ein Szenario vorbereitet, wie wir es jetzt haben“, sagt Leiterin Gehrke. „Wir bündeln unsere Kräfte und haben darüber hinaus Notrufnummern eingerichtet.“

Der große Ansturm sei bislang aber ausgeblieben. „Es läuft eigentlich alles bislang sehr geräuschlos ab“, so Gehrke. Die Kunden hätten auf die Schließung des Jobcenters sehr verständnisvoll reagiert, die Bearbeitung auf elektronischem Wege funktioniere gut. Für einige Mitarbeiter sei Homeoffice möglich. „Wir wollen sicherstellen, dass schnell möglichst viel geschafft wird.“

Hier finden Sie Hilfe beim Jobcenter Wer einen Antrag auf Grundsicherung stellen möchte oder Beratung in seiner aktuellen Situation braucht, erreicht das Jobcenter Garbsen per E-Mail an jobcenter-region-hannover.garbsen@jobcenter-ge.de und telefonisch unter den Nummern (05131) 4998 671 (für Neuanträge), (05131) 4998 627 (bei Fragen zu Geld) und (05131) 4998 644 (zur Arbeitsvermittlung). Das Jobcenter weist darauf hin, dass Kunden nur in Notfällen persönlich vorbeikommen sollten. Um Unterlagen abzugeben, sollten Briefkasten und E-Mail genutzt werden. Das Jobcenter Region Hannover ist erreichbar unter der zentralen Hotline (0511) 6559 2299 und per E-Mail an jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de.

Teilweise fehlt der persönliche Kontakt

„Im Bereich der Arbeitsvermittlung fehlt natürlich das persönliche Gespräch“, sagt Teamleiter Reuter. Man versuche, telefonisch in Kontakt zu bleiben. „Trotz der schwierigen Situation können wir auch immer noch Menschen in Arbeit vermitteln – etwa in große Einzelhandelsketten, Drogerien oder im Bereich Logistik.“

Obwohl man im Garbsener Jobcenter mit Schlimmerem gerechnet habe, stelle die Corona-Pandemie die Mitarbeiter vor Herausforderungen, sagt Gehrke. „Nicht nur der Arbeitsmarkt und die Beschäftigungsverhältnisse sind betroffen, auch viele Bildungsmaßnahmen fallen derzeit weg.“ Viele Kunden würden für einen neuen Job umgeschult und müssten spezielle Kurse belegen. „Manches geht online, aber die Arbeit an einer Kasse oder in einem Lager kann man nur vor Ort lernen.“

Betroffen seien auch Arbeitssuchende, die für einen Vertrag einen Führerschein vorweisen müssten. Zudem müssen Veranstaltungen, etwa das Job-Speed-Dating für Jugendliche, ausfallen.

Trotz einer wachsenden Belastung für das Jobcenter werben Gehrke und Reuter für die mögliche Unterstützung. „Wer aufgrund der Krise in wirtschaftliche Not gerät, soll sich an uns wenden. Man stellt lieber einen Antrag zu viel als zu wenig.“

Von Linda Tonn