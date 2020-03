Garbsen

Das Corona-Virus verändert auch das Einkaufsverhalten von vielen Garbsenern: Hofläden in den dörflichen Stadtteilen haben in den vergangenen Tagen einen regelrechten Ansturm verzeichnet. Wir haben bei drei Landwirten aus Garbsen nachgefragt. Ein Stimmungsbild.

Das hat Landwirtin Heike Hornbostel aus Stelingen noch nie erlebt: In nicht mal drei Stunden hat sie in ihrem Hofladen an der Lange-Feld-Straße ein ganzes Schwein verkauft – als Koteletts, Nackensteaks, Bratwurst und Leberkäse. Die Kundenschlange reicht derzeit oft bis weit auf den Hof hinaus. Ihre Fleischtheke ist schon mittags fast leergekauft, große Lücken zeigen auch die Regale, in denen sonst stapelweise Dosenwurst stehen. Eier, Möhren und Feldsalat sind auch ausverkauft.

„Es ist derzeit egal, was ich von anderen regionalen Produzenten oder unserem Hausschlachter in der Wedemark mitbringe“, sagt die Landwirtin. „Fast alles ist schnell wieder verkauft“, sagt sie. „Ich habe deutlich mehr Kunden und viele neue – und sie kaufen enorm viel ein.“ Das freue sie zwar, mache ihr aber auch ein wenig Angst. „Wir sind ja keine Großhändler.“ Und Hornbostels lassen nur alle zwei Wochen schlachten.

„Corona-Krise zeigt Bedeutung der Landwirtschaft“

Die langsam gemästeten Schweine kommen aus einem Betrieb im nahen Heitlingen. Das gehört zur Firmenphilosophie, die lautet „Wissen, wo das Essen herkommt.“ „Weder der Schweinezüchter noch der Schlachter kommen mit dem aktuellen Tempo und der großen Nachfrage mit“, sagt die Landwirtin.

Zu Panikmache bestehe aber kein Anlass, so die Landwirtin. „Die Kunden müssen sich aber wohl zukünftig daran gewöhnen, dass es manches in den Regalen zeitweise nicht mehr gibt“, sagt sie und packt für ein junges Paar, das derzeit in Quarantäne leben muss, ein Paket mit Ware. „Das wird nach Ladenschluss abgeholt“, sagt Hornbostel.

Die Corona-Krise zeige aber auch die Bedeutung der deutschen Landwirtschaft für die Gesellschaft. „Wir produzieren regional und saisonal Lebensmittel für die Menschen in dieser Gegend“, sagt sie. „Und aktuell bekommen wir dafür viel Wertschätzung.“

Deutlich mehr Kunden hat auch Biolandwirt Joachim Wieding aus Horst. „Wir verkaufen aktuell doppelt so viel Ware wie üblich“, sagt er. Ob Obst und Gemüse, Nudeln oder Tiefkühlkost: Nein, es seien keine Hamsterkäufe, aber jeder Kunde kaufe etwas mehr als sonst, zur Bevorratung. Das sei auch nachvollziehbar: „Viele Familien sind jetzt zuhause, und es wird häufiger gekocht.“

Besonders nachgefragt seien Mehl und auch ungemahlenes Getreide. „Ich glaube, viele besinnen sich jetzt wieder aufs Brot backen“, sagt Wieding, „frei nach dem Motto ’Hab ich Mehl und Hefe im Haus, muss ich nicht hungern.’“

„Wir müssen lernen, mit Lücken zu leben“

Für Hamsterkäufe gäbe es auch keinen Anlass. „Die Lebensmittelversorgung ist sicher“, betont der Biolandwirt. „Wir müssen aber lernen, auch mit Lücken zu leben.“ Seine Kunden zeigen dafür Verständnis, nehmen auch gern Dinkel- statt Weizenmehl. „Als kleiner Laden ohne Massenware profitieren wir von dieser Extremsituation“, sagt er. „Die Kunden entdecken die kleinen Strukturen wieder neu.“

Von einem rät er aber ab: „Kaufen Sie nicht Kartoffeln in großen Mengen“, sagt er zu seinen Kunden. „Es ist Frühling, die Kartoffeln keimen, und es sind genug da.“ Wieding baut sie selbst an.

Kartoffeln, Eier, Dosenwurst, das sind auch die Renner im Hofladen von Astrid Düvel in Horst. „Unser Regiomat, ein Selbstbedienungsautomat, der auch außerhalb unserer Öffnungszeiten Ware bereit hält, wird momentan um 40 Prozent stärker frequentiert“, sagt die 49-Jährige. Suppenhühner seien besonders gefragt, auch das Fleisch der hauseigenen Angus-Rinder, gern vakuumverpackt. „Manches müssen wir sogar reglementieren“, sagt die Geschäftsfrau. „Wir hatten schon eine Bestellung für zehn Kilogramm Mett.“ Die meisten Kunden zeigten aber Verständnis. „Ich bin positiv überrascht, wie sozial sich die Kunden verhalten“, sagt Düvel.

Auch sie selbst setzt in diesen Zeiten auf Solidarität. „Wir unterstützen die Obdachlosenhilfe in Hannover mit belegten Brötchen mit unserer hausgemachten Wurst“, sagt Düvel. Die Anlaufstellen arbeiteten zurzeit nur noch eingeschränkt, es werde nicht mehr gekocht. Spenden seien willkommen.

Zur Galerie Kartoffeln, Dosenwurst, Mehl und Eier: Die Corona-Krise führt bei vielen Hofläden zu einem regelrechten Kundenansturm. Wir haben bei drei Garbsener Landwirten nachgefragt.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz