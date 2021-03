Hannover

Die Möbelhäuser Staude in Hannover-Hainholz und Hesse in Garbsen-Berenbostel haben seit 10 Uhr für Kunden geöffnet, obwohl die für Lockerungen maßgeblichen Corona-Inzidenzwerte nach wie vor für die Region Hannover hoch sind. Kunden dürfen nur in begrenzter Anzahl und nur nach telefonischer Anmeldung kommen. Porta mit seiner Filiale in Altwarmbüchen kündigt auf seiner Internetseite auch dieses Vorgehen an.

„Wir haben uns mit Kollegen abgesprochen“, sagen die Möbelhändler Helmut Staude und Robert Andreas Hesse. Problem sei, dass Häuser in benachbarten Kreisen wie Heinrich in Bad Nenndorf oder Wallach in Celle öffnen dürften, weil dort die Inzidenzwerte niedriger seien. „Wenn wir geschlossen bleiben müssen, entsteht ein Einkaufstourismus, den die Landesregierung eigentlich vermeiden wollte“, betont Staude.

Händler beziehen sich auf landesweiten Corona-Wert

Staude und Hesse beziehen sich auch darauf, dass die Region Hannover noch nicht formell zur Hochinzidenzkommune erklärt worden ist. So lange gelte der landesweite Wert, und der liegt aktuell weit unter der kritischen Marke von 100. „Wir wollen keine Gesetze oder Regeln brechen“, betonen beide.

Staude will nur so viele Kunden ins Haus lassen, wie Berater anwesend sind – „etwa 35 gleichzeitig“, sagt er. Bei Hesse dürfen immer nur höchstens Personen aus 20 Haushalten unterwegs sein. So stehen rechnerisch für jeden Haushalt bei 50.000 Quadratmeter Fläche 2500 Quadratmeter zur Verfügung. In beiden Häusern gelten die Hygieneregeln, auch die Datenerfassung werde gewährleistet, teilen sie mit.

Gesunkene Werte am Montagvormittag

Derweil lagen die Corona-Werte am Montagmorgen für die Region Hannover niedriger als zuletzt. Laut Robert-Koch-Institut betrug er 99,2. Maßgeblich ist laut Corona-Verordnung sind allerdings die Zahlen des Landesgesundheitsamtes. Das hat für die Region 103,8 angegeben; am Sonntag waren es noch 112,5 gewesen. Bei den Montagswerten sind in der Regel Verzögerungen in den Meldeketten zu berücksichtigen, die sich über das Wochenende ergeben.

Von Bernd Haase