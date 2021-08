Hannover

Die Inzidenz in der Region ist inzwischen über die 50er-Marke gestiegen – erstmals seit dem 23. Mai – weswegen weitere Einschränkungen drohen. Treiber des Infektionsaufkommens sind laut Regionspräsident Hauke Jagau nicht oder nur unvollständig Geimpfte. Mit dem Besuch des Impfbusses an zwei Tagen hat die Impfkampagne in Garbsen erneut einen Schub bekommen. Vor allem der zweite Termin war „überdurchschnittlich“ gut besucht, so die Region. Weitere Termine sind in Planung.

Am Montag und Mittwoch hatte der Impfbus auf der Horst halt gemacht, mit dem Vakzin Johnson & Johnson konnten sich über 18-Jährige aus allen Garbsener Stadtteilen spontan impfen lassen. Bereits am Montagmorgen war der Andrang groß. Aus ganz Garbsen und sogar aus Seelze (sie wurden nicht abgewiesen) waren Impfwillige gekommen. Über den Tag verteilt summierte sich ihre Zahl auf 105 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Verschärfung der 3G-Regeln waren für viele der Auslöser

Nicht selten hatten es die Betroffenen bislang einfach nicht geschafft, sich impfen zu lassen, oder schlichtweg Bedenken gehabt. Die angedrohte verschärfte 3G-Regelung und die Aussicht, notwendige Tests ab Oktober selbst zahlen zu müssen, habe sie letztlich motiviert, sagten Impfwillige auf Nachfrage vor Ort.

Der zweite Termin am Mittwochnachmittag auf der Horst war sogar noch stärker besucht. 167 Menschen ließen sich zwischen 14 und 17 Uhr impfen, wie die Region jetzt mitteilte. Die Region zeigt sich mit dem Erfolg der mobilen Impfaktion sehr zufrieden. „167 Personen sind für einen Einzel-Termin überdurchschnittlich viele“, bemerkt Sprecher Christoph Borschel.

Auch deshalb sind bereits weitere Termin in Planung. In der 35. Kalenderwoche sollen weitere dezentrale Impfaktionen im Umland stattfinden. „In welchen Kommunen das sein wird, wird derzeit final geplant, ebenso, ob und wenn ja in welcher Form es anschließende Angebote geben wird“, so Borschel. Garbsen würde einen Termin an einem Standort in Berenbostel am Kronsberg begrüßen, sagte Sozialdezernentin Monika Probst. In der kommenden Woche werde zunächst in mehreren Stadtteilen Hannovers geimpft. Der Imfpbus steht an den nächsten beiden Sonnabenden am Hauptbahnhof Hannover für alle bereit.

Inzidenz steigt auf höchsten Wert seit Mai 2021

Derweil hat sich die Situation in Sachen Inzidenz weiter verschärft: In Garbsen ist sie auf einen Wert von 59,9 gestiegen. Spitzenreiter in der Region sind derzeit die Kommunen Uetze (106,9), Isernhagen (89,0) und Langenhagen (85,5). Relevant ist jedoch der Regionswert. Und der ist erstmals seit Mai 2021 wieder über den Schwellenwert von 50 gestiegen. Er liegt am Freitag laut RKI bei 51,8.

Sollte der Inzidenzwert auch am Sonnabend und Sonntag und damit drei Tage in Folge über 50 liegen, will die Region Hannover am Montag entscheiden, ob sie unmittelbar mit einer Allgemeinverfügung die Überschreitung des Schwellenwerts festlegt oder erst am Mittwoch, 25. August, wenn die neue Corona-Landesverordnung vorliegt.

Damit könnten weitere Einschränkungen einhergehen, wie etwa eine Verschärfung der Kontaktregeln auf einen Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt – sowie Kinder von 0 bis 14 Jahren und Genesene und Geimpfte.

Von Simon Polreich