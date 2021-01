Garbsen

Bund und Länder sprechen inzwischen von einer Verlängerung des Lockdown über Ende Januar hinaus. Kontaktbeschränkungen sind verschärft. Das isoliert besonders junge Menschen. Denn Verabredungen mit dem Freundeskreis sind ausgeschlossen, der Schul- und Universitätsalltag hat sich nach Hause verlegt. Ausbildungsabläufe sind unterbrochen. Wir haben junge Leute in Garbsen befragt, wie sie die Einschränkungen erleben.

Lernen ja, Unterricht eher nein

An weiterführenden Schulen fällt der Präsenzunterricht aus. Für Lina Herrmann vom Geschwister-Scholl-Gymnasium bedeutet das weiter: Homeschooling. Wie schon Schüler in ganz Niedersachsen hatte auch sie Schwierigkeiten, auf die Schulplattform IServ zuzugreifen. Diese war in den Tagen nach den Winterferien immer wieder überlastet. „Mittlerweile klappt wieder alles. Aber ich habe von anderen gehört, dass bei ihnen die Plattform schon wieder überlastet ist“, sagt die Zwölftklässlerin.

Anzeige

Mit digitalem Unterricht hat die Schülerin grundsätzlich kein Problem. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei das die beste Lösung. Doch bisher läuft das Homeschooling eher in Alleinarbeit als digital über den Bildschirm. „Seit dem ersten Lockdown hat sich nicht viel verändert. Von zehn Fächern habe ich nur in Mathe und im Seminarfach Unterricht per Videokonferenz“, sagt Herrmann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den anderen Fächern bekommt sie lediglich Aufgaben, die auf IServ bereitgestellt werden. Die Motivation, sich zu Hause aufzuraffen, falle so doppelt schwer. Aber die 17-Jährige hat aus dem ersten Lockdown gelernt. Die größte Ablenkung, das Smartphone, wird aus dem Zimmer verbannt. Und für die Hausaufgaben verabredet sie sich digital mit ihren Mitschülern.

„Ich habe das Gefühl, eine spannende Zeit in meinem Leben zu verpassen“: Lina Herrmann, Schülerin aus Garbsen-Mitte. Quelle: Privat

Für die aktuellen Kontaktbeschränkungen hat Herrmann Verständnis, auch wenn ihr der Verzicht schwer fällt. „Unter Freunden haben wir weiter nicht die Möglichkeit, uns mit mehreren zu verabreden“, sagt Herrmann. Damit niemand vereinsamt, verlegt ihr Freundeskreis die Treffen regelmäßig ins Internet. Gemeinsame Erlebnisse könne das aber nicht ersetzen. „In meinem Freundeskreis werden gerade viele 18 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, eine sehr spannende Zeit zu verpassen“, so die 17-Jährige. Umso mehr hofft sie, in einem Jahr wenigstens ihr Abitur mit allem Drum und Dran feiern zu können. „Das sind die Erlebnisse in der Schulzeit, die im Gedächtnis bleiben. Mir taten die Abiturienten 2020 leid, bei denen alles ausfallen musste.“

Die Regeln nimmt die Schülerin aus Garbsen-Mitte ernst – auch wegen ihres Minijobs im Haus der Ruhe. „Ich trage eine Verantwortung für die Bewohner. Ich möchte nicht diejenige sein, die das Virus wieder ins Haus holt und wegen der sich alle in ihren Zimmern isolieren müssen“, so Herrmann.

Etwas Gutes habe der Lockdown jedoch: „Mein Leben hat sich entschleunigt. Ich habe mir wieder Zeit für ein Buch genommen und weiß jetzt kleine Dinge, wie einen Spaziergang, viel mehr zu schätzen“, so Herrmann. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, irgendwann ihre Großeltern wieder richtig in den Arm nehmen zu können.

Kontakte verlaufen im Sand

„Durch den Lockdown versanden Freundschaften und ich habe das Gefühl, dass ich es danach nicht mehr rückgängig machen kann": Nele Birth, Auszubildende aus Berenbostel. Quelle: Privat

Nele Birth ist 20 Jahre alt. Die Berenbostelerin macht im Kinderkrankenhaus Auf der Bult eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und steht kurz vor ihrem Abschlussexamen. Ihre praktische Prüfungsvorbereitung ist erheblich eingeschränkt. Und sie macht sich Sorgen um ganz andere „ Kontaktbeschränkungen“ in ihrem Freundeskreis.

Birth akzeptiert die Notwendigkeit der neuen Regeln. Die ständige Verlängerung des Lockdowns empfindet sie mittlerweile trotzdem als anstrengend. „Am Anfang der zweiten Welle ging es nur um November, dann auch Dezember, jetzt Ende Januar. Und ich glaube, dass es nach Januar noch weitergeht“, sagt die Berenbostelerin.

Begleitung des Prüfers fehlt

Ohne Lockdown hätte sie im Januar einmal pro Woche Schule. Das fällt aus und wird einen Monat später nachgeholt. „Aber wer weiß, was im Februar ist“, sagt sie. Für eine digitale Lösung fehle es der Schule an technischen Möglichkeiten. Weitaus schlimmer sei aber, dass die praktische Begleitung ihrer Ausbildung nur telefonisch stattfindet. Für gewöhnlich schaut ein Lehrer der Auszubildenden für ein paar Stunden bei der Arbeit auf die Finger und beurteilt ihre Leistung. „Das ist eine der Personen, die im Examen über das Bestehen entscheiden. Die Rückmeldung fehlt mir und damit auch das gute Gefühl, das Examen zu schaffen“, sagt Birth. Die Beurteilung übernehme stattdessen jemand auf der Station.

Ihre Kontakte reduziert die Auszubildende auf ihre drei besten Freunde. Zu anderen habe sie mittlerweile immer weniger Kontakt. „ Freundschaften verlaufen einfach so im Sand. Ich habe das Gefühl, dass ich das nach dem Lockdown nicht mehr rückgängig machen kann“, befürchtet die 20-Jährige.

Positiv sei, dass die Familie während der Pandemie näher zusammengerückt ist. „Wir hatten einen schweren Corona-Fall in der Familie. In dieser Zeit hat sich gezeigt, wie stark unser Zusammenhalt ist“, sagt Birth. Die Pandemie lehre sie, die eigene Gesundheit nicht für selbstverständlich zu halten und für die kleinen Dinge im Leben dankbarer zu sein.

„Es gibt schlimmere Szenarien“

Thuvarakan Sivanantham ist Student an der Leibniz-Universität, Fachrichtung Bau- und Umweltingenieurwesen. Er bereitet sich in diesen Tagen auf eine Prüfungsphase vor. Dieser Abschnitt sei wegen der Corona-Bestimmungen komplett auf den Kopf gestellt. Zwei Klausuren werden jetzt in digitale mündliche Prüfungen umgewandelt. Vier Klausuren wurden zu zwei großen zusammengefasst. Begeistert ist der 21-Jährige darüber nicht. Er müsse viel mehr Lernstoff auf einmal pauken.

Sein Studium hatte sich der Berenbosteler anders vorgestellt, als er im Oktober startete. „Der Lockdown ist für uns Erstsemester sehr belastend. Wir erleben keinen normalen Uni-Alltag“, sagt er. Darunter leide seine Motivation fürs Studium.

"Wenn das Virus so eingedämmt werden kann, bleibe ich halt noch etwas länger zu Hause": Thuvarakan Sivanantham, Student aus Berenbostel. Quelle: Privat

Die aktuellen Regeln hält er aber für wichtig. „Es ist definitiv auszuhalten. Es gibt schlimmere Szenarien, die Menschen erleben müssen“, sagt der 21-Jährige.

Von Ann-Christin Weber