Garbsen

Wer zur Arbeit ins Büro muss, Familienangehörige besuchen oder ein Treffen mit mehreren Personen nicht vermeiden kann, hat die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Schnelltests liefern in der Regel bereits nach etwa 15 Minuten ein Ergebnis, ob sich die getestete Person mit Sars-CoV-2 angesteckt hat. In der Region Hannover können diese in Arztpraxen, Apotheken und Testzentren gemacht werden. Seit Ende März gibt es in Garbsen auch ein Drive-Through-Schnelltestzentrum bei Möbel Hesse.

Wichtiger Hinweis: Menschen mit Symptomen sollten sich in jedem Fall bei einem Arzt testen lassen. Nur für asymptomatische Personen kommen Testzentren und andere Einrichtungen in Frage.

Diese Arztpraxen bieten Corona-Schnelltests an

In zahlreichen Arztpraxen der Region Hannover können Bürger einen kostenlosen Test abnehmen lassen. Bürger sollten sich aber vorher nach Terminen erkundigen und fragen, ob noch ausreichend Testkits vor Ort verfügbar sind. Welche Praxen Tests anbieten, ist online unter arztauskunft-niedersachsen.de einsehbar. Geben Sie dazu zunächst eine Adresse ein, dann wählen Sie unter „Besonderheiten“ den Punkt „Corona-Schnelltest“ an und geben einen Radius an, in dem rund um die angegebene Adresse gesucht werden soll.

Apotheken: Viele machen mittlerweile mit

Auch der Apothekerverband veröffentlicht im Internet unter mein-apothekenmanager.de, welche Pharmazeuten Tests anbieten. Dort kann man sich gefiltert nach Stadt oder Postleitzahl eine Apotheke in der Nähe anzeigen lassen, die testet.

In Garbsen gibt es ein Testzentrum bei der Berenbosteler Apotheke Dr. Buttle (Parkplatz, Rote Reihe 18). Aktuell sind Tests montags bis freitags von 7.30 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr möglich, sonnabends ist das Testzentrum von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine Anmeldung für einen Test ist online unter apotheke-dr-buttle.de möglich. „Natürlich können wir gerne Termine vor Ort bei Kapazität sofort durchführen, und wir helfen auch bei der Terminvergabe“, sagt Apothekerin Ilona Buttle. Getestet wird per Nasen- und Rachenabstrich. Das Ergebnis erhalten die Getesteten nach 15 bis 30 Minuten per E-Mail. Wer keinen Internetzugang hat, kann es sich auch vor Ort abholen.

Auch die Kosmos-Apotheke hat im Shopping Plaza (Havelser Straße 1) ein Testzentrum eingerichtet. Es ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Termine sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Weitere Informationen und eine Registrierung finden Interessierte unter kosmos-apotheke.de.

Diese Testzentren bieten Gratistests an

In Garbsen haben zudem mehrere Testzentren ihren Betrieb aufgenommen und bieten kostenlose Tests an.

Bei Möbel Hesse (Robert-Hesse-Straße 3) wird in einem Drive-Through-Zentrum auf dem Gelände der Ziegeleischeune getestet. Es ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können online auf coviste.de gebucht werden. Der eigentliche Test dauert nur wenige Minuten – von der Registrierung bis zum Abstrich, sagt Arne Pohl, Geschäftsführer des Betreibers Arpoco. Die Proben aus dem Rachen der Besucher werden durch das offene Autofenster von medizinisch geschultem Personal genommen. „Auch Schnelltests ohne Termine sind im Drive-Through-Testzentrum möglich“, sagt Pohl. Dann müssten die Besucher allerdings mit Wartezeiten rechnen. Nach etwa 20 Minuten erhalten die Getesteten ihr Testergebnis per E-Mail und per SMS.

In dem Testzentrum bei Möbel Hesse nehmen die Mitarbeiter sowohl Tests im Rachen als auch in der Nase vor. Nach 20 Minuten steht das Ergebnis fest. Quelle: Linda Tonn

Zudem betreibt Arpoco folgende Zentren, für die Termine ebenfalls online unter coviste.de gebucht werden können:

Begegnungsstätte Hérouville-St-Clair-Platz, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr.

Begegnungsstätte Werner-Baesmann-Park Berenbostel, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr.

Von Linda Tonn