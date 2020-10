Garbsen-Mitte

Zwar sind die Geschäfte im Shopping-Plaza in Garbsen-Mitte alle geöffnet – die Kunden kommen aber nicht so zahlreich wie erhofft. „Trotz Sicherheitsvorkehrungen scheinen viele Kunden verunsichert und halten sich mit dem Besuch in lokalen Geschäften zurück“, sagt Centermanager Merlin Varol. Um herauszufinden, was sie noch verbessern können, führen die Händler vom 2. bis 8. November eine Befragung bei den Kunden durch.

„Aufgrund der aktuell hohen Inzidenzwerte haben wird uns bewusst gegen eine persönliche Umfrage im Center entschieden und werden die Kundenbefragung nur online durchführen“, sagt Varol. Interessierte gelangen über die Website des Centers unter www.shopping-plaza.de zur Umfrage.

Von Linda Tonn