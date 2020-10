Auf der Horst

Kurz nachdem eine erste Gruppe von Schülern und Lehrern aus der 14-tägigen Quarantäne zurückgekehrt sind, haben sich an der Oberschule Garbsen erneut zwei Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Wie Schulleiterin Claudia Schreyer am Mittwoch bestätigte, sind zwei Brüder aus dem siebten und neunten Jahrgang positiv getestet worden. „Am Dienstag hat mich die Mutter informiert“, so Schreyer. „Daraufhin habe ich alle Betroffenen nach Hause geschickt.“ Erst am Mittwoch habe sie das Gesundheitsamt der Region Hannover erreicht, das nun weiteren Kontakt zu den betroffenen Familien aufnimmt und Anweisungen für die Quarantäne gibt. Die beiden Brüder waren am vergangenen Donnerstag zum letzten Mal im Unterricht gewesen.

15 Lehrkräfte und 69 Schüler aus den beiden Jahrgängen werden erst nach den Herbstferien an die Schule zurückkehren. „Dass in der kommenden Woche die Ferien beginnen, ist ein kleiner Vorteil“, sagt die Schulleiterin. Die Schüler verpassten nicht so viel vom Präsenzunterricht.

Homeschooling schwer möglich

Denn nach wie vor klappt das Homeschooling an der Schule im Stadtteil Auf der Horst nur in Teilen. Viele Schüler hätten zu Hause kein WLAN und keinen Laptop, sagt Schreyer. Die Geräte, die die Schule im Mai von der Stadt bekommen hatte, seien noch nicht eingerichtet.

Nicht nur die Schüler in Quarantäne müssen derzeit von zu Hause aus lernen – auch die Klassen und Kurse, die von den 15 Lehrern unterrichtet werden, die jetzt als sogenannte K1-Kontakte ausfallen. „Die Lehrer bereiten aus der Quarantäne heraus den Unterricht für ihre Klassen und Kurse vor“, sagt Schreyer. Meist seien das Arbeitsaufträge.

Fälle an vier Schulen in Garbsen

Es ist bereits das zweite Mal, dass an der Oberschule Garbsen Corona-Fälle auftreten. Bereits Mitte September hatten sich Geschwister, die den siebten und neunten Jahrgang besuchen, mit dem Virus infiziert. Daraufhin mussten 50 Schüler und 15 Lehrkräfte in Quarantäne. In dieser Woche war bekannt geworden, dass nach einem Corona-Fall am Geschwister-Scholl-Gymnasium 35 Schüler und vier Lehrer in Quarantäne geschickt worden. Auch am Johannes-Kepler-Gymnasium und der IGS Garbsen sind bereits Fälle aufgetreten.

Die Stadt Garbsen hat in der Region Hannover nach der Landeshauptstadt Hannover die meisten Fälle von Corona-Infizierten. Schreyer versucht, die Situation auch in Hinblick auf den Herbst und Winter realistisch zu sehen: „Es wird nicht das letzte Mal bleiben, dass sich Schüler unserer Schule infizieren.“

Von Linda Tonn