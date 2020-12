Garbsen

130 Infizierte in der Belegschaft des Amazon-Logistikzentrums an der Burgstraße am Freitag: Ist das nur ein Spiegelbild der aktuellen Lage? Oder wird versäumt die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen? Zeugen berichten von heillos überfüllten Shuttlebussen und chaotischen Szenen beim Schichtwechsel. Amazon will jetzt mehr Busse fahren lassen und Ordner einsetzen. Doch wie sieht es vor Ort aus? Wir haben uns umgesehen.

20.30 Uhr, Schichtwechsel bei Amazon an der Burgstraße. Drei Busse pendeln zwischen 20 und 21 Uhr zwischen der Stadtbahnendhaltestelle und dem Logistikzentrum. Mitarbeiter kommen in großer Zahl mit der Linie 4 aus Richtung Hannover und steigen in wartende Busse. Am Logistikzentrum steigen Angestellte ein, deren Schicht beendet ist. „Einsteigen ist falsch gesagt“, sagt ein Zeuge. „Es ist ein chaotisches Geschiebe und Gedrängel. Jeder will in den ersten Bus. Jeder will schnell zur Stadtbahn“, sagt er. Die Busfahrer hätten gar keine Chance, die Masse zu bremsen. Sie dürfen angeblich maximal 20 Mitarbeiter mitnehmen. „Wenn Fahrer versuchen, die Türen zu schließen, werden sie wieder aufgerissen“, sagt er.

80 Menschen in einem Bus

An diesem Abend drängen am Endhaltepunkt tatsächlich je rund 80 Fahrgäste zur Spitzenzeit aus zwei dieser Gelenkbusse in die Stadtbahn. Jeder Bus hat 150 Plätze. Frühere und spätere Fahrten sind leerer. „Gestern hatte ich mehr als 100 Leute im Bus“, sagt ein Fahrer. Einige trügen die Maske falsch. Die meisten verstünden kein Deutsch. „Ich habe die Türen wieder aufgemacht und gesagt: ,Ich fahre erst los, wenn ein Teil der Leute wieder aussteigt.,“ Der Mann wirkt hilf- und ratlos. „Wenn ich mit so vielen Fahrgästen kontrolliert werde, bin ich verantwortlich. Was soll ich machen?“ Er habe die Üstra verständigt, sagt er.

Etwa 900 Menschen arbeiten im Weihnachtsgeschäft bei dem Versandhändler. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Linienbus 126 ist leer

Das Unternehmen Üstra-Reisen fährt die Mitarbeiter im Auftrag von Amazon. Die Fahrten selbst sind auf Subunternehmen verteilt. Daneben verkehrt die Buslinie 126. 20.45 Uhr ab Amazon, 20.54 Uhr Ankunft an der Stadtbahn. Die Fahrt, eigens für Amazon geschaffen, ist leer. „Ich fahre nur noch mit 126“, sagt ein Amazon-Mitarbeiter, „das andere da ist mir zu gefährlich.“ Ob das in die Presse komme? Ja. „Das wird auch Zeit, das ist gefährlich, was da passiert“, sagt er und geht. Keiner an diesem Abend will mit Namen genannt werden. Jeder scheint froh, einen Job zu haben.

Amazon : Alle Schichten sind betroffen

Von solchen Problemen haben das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei bis Donnerstag nichts gehört. Aber Amazons Betriebsleitung kennt das Problem. Am Freitag versichert Unternehmenssprecherin Nadiya Lubnina: Künftig werden mehr Busse eingesetzt. Außerdem würden die sogenannten „Safety Angel“, also Sicherheitsbeauftragte, jetzt für ein geregeltes Einsteigen sorgen – wie auch für die Einhaltung der Fahrgastzahlen. Amazon sei allerdings nicht zuständig, die Haltestelle liege außerhalb des Geländes. „Ein rechtliches Problem, für das wir eine Lösung finden“, schreibt Lubnina. Volle Shuttlebusse sind aber aus Amazon-Sicht nicht die Erklärung für die hohe Zahl der Infizierten. „Dann wäre eine der drei Schichten besonders hart betroffen“, sagt sie. Das sei aber nicht so. Die Infektionsfälle verteilten sich gleichmäßig auf alle Schichten.

Das Gesundheitsamt der Region sitzt seit Tagen mit im Amazon-Boot. Mitarbeiter hatten im Frühjahr und jetzt in der zweiten Welle das Hygienekonzept vor Ort überprüft. Sie sind ebenfalls auf der Suche nach den Ursachen. Amazon vermutet die im privaten Lebensumfeld der Mitarbeiter und hat Kritik der Gewerkschaft Verdi an den Arbeitsbedingungen am Donnerstag zurückgewiesen. Einen ähnlichen Fall hatte UPS am Standort Langenhagen im Juni: Dort hatten sich 102 Logistikmitarbeiter infiziert.

Ein Teil der Infizierten lebte in zwei Flüchtlingsunterkünften, was die Verbreitung beschleunigt haben soll. Ob Amazon-Mitarbeiter ebenfalls in Gemeinschaftsunterkünften leben, ist nicht bekannt. Das Gesundheitsamt bestätigte am Freitag die Einschätzung von Amazon. Das Infektionsgeschehen sei diffus und nicht einzelnen Schichten zuzuordnen. Die Behörde habe am Freitag in der Frühschicht begonnen, alle Mitarbeiter zu testen, schreibt Regionspressesprecher Christoph Borschel.

Üstra-Sprecher: Problem ist das Verhalten

Üstra-Pressesprecher Udo Iwannek bestätigte am Freitag, dass das Tochterunternehmen Üstra-Reisen auf Bitte von Amazon zusätzliche Busse einsetzt. Ab 21. Dezember fahren drei statt zwei Busse zu den Schichtwechsel um 4.30 und 12.30 Uhr. Zum Schichtwechsel um 20.30 Uhr pendeln bereits seit dem 16. November drei Busse. Jeder Shuttle fährt Amazon zweimal an. Zusätzlich zur Linie 126 sind das sieben Abfahrten. „Das Problem sind nicht die Buskapazitäten; die reichen aus. Es ist das Verhalten der Fahrgäste“, sagt Iwannek und bestätigt damit die Beobachtung der Zeugen. Die Polizei Garbsen hat Unterstützung zugesagt, falls ein Fahrer Probleme hat, die Transportbedingungen einzuhalten. Letztlich trage das Busunternehmen die Verantwortung, schreibt Polizeisprecher Michael Bertram.

Von Markus Holz