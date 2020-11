Garbsen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Garbsen steigt weiter an. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 170 Fälle (und damit zehn mehr als am Mittwoch), das ist ein neuer Rekordwert. Einen sogenannten Hotspot gibt es nach wie vor nicht, sagt Regionssprecher Christoph Borschel: „Die Menschen infizieren sich weiterhin in der Breite und vor allem im privaten Umfeld.“

Garbsen hat damit auch wieder die traurige Spitzenposition bei der Zahl der Erkrankungen in den Kommunen in der Region Hannover übernommen – hinter der Landeshauptstadt Hannover. Knapp dahinter folgen Langenhagen (169 Fälle) und Lehrte mit 163. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuansteckungen in einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, liegt in Garbsen derzeit bei 142,3 und damit deutlich über dem Durchschnitt der gesamten Region von 109,8. Zuletzt hatten auch wieder mehrere Schulen in Garbsen positive Corona-Tests unter den Schülern gemeldet.

Anzeige

Anstieg nicht mehr ungebremst

Trotz der ernüchternden Zahlen gibt es Grund zur Hoffnung, sagt Borschel. Die Zahlen der aktuell Erkrankten bildeten immer die vergangenen 14 Tage ab. Wegen des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns sei damit zu rechnen, dass sich dessen Auswirkungen in den nächsten Tagen in den Zahlen niederschlagen. „Und immerhin steigen die Zahlen nicht mehr so ungebremst wie noch vor einigen Tagen“, ergänzt der Regionssprecher.

Von Gerko Naumann