Für die Big Band Berenbostel ist der erste Advent normalerweise der Höhepunkt des Jahres. Hunderte Fans der Musiker kommen in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) zusammen, um dem Christmas-Special-Konzert zu lauschen und bei Glühwein und Bratwurst in die Weihnachtszeit zu starten. Aber 2020 ist wegen der Corona-Pandemie bekanntlich kein normales Jahr. „Alle unsere Auftritte sind nach wie vor abgesagt“, sagt Big-Band-Leiter Felix Maier.

Musiker dürfen mit Einschränkungen proben

Das hat für die überwiegend jungen Musiker zwei entscheidende negative Folgen. Zum einen falle es ohne Konzerte schwer, „einen Anreiz zu geben, besser zu werden und regelmäßig zu üben“, sagt Maier. Immerhin: Im Vergleich zum ersten Teil-Lockdown im Frühjahr darf die Band zumindest teilweise und unter Beachtung strenger Hygienemaßnahmen gemeinsam üben – im Rahmen des Ganztagsunterrichts der Schule. „Trotz der starken Einschränkungen ist das schon ein Fortschritt“, sagt Maier.

Allerdings gerät die Band in der Corona-Pandemie auch finanziell in Schwierigkeiten. Denn keine Auftritte bedeuten auch: keine Einnahmen. „Die Big Band verdient sich das Geld für Noten, Instrumente und die Arbeit mit Dozenten selbst“, betont Maier. Doch weil das eben momentan nicht geht, sind die Ersparnisse bald aufgebraucht, obwohl der Förderverein und die Eltern so gut wie möglich einspringen.

Stand wird vor dem GSG aufgebaut

Deshalb haben sich Maier und seine Kollegen etwas ausgedacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Sie bauen am Sonntag, 6. Dezember, einen Stand vor dem GSG an der Ludwigstraße 4 in Berenbostel auf. Dort verteilen sie von 15 bis 16 Uhr gegen eine Spende DVDs mit Ausschnitten vergangener Christmas-Konzerte. Selbst live spielen dürfen die Musiker nicht. Die Besucher werden zudem gebeten, sich an die Abstandsregeln zu halten und nicht zu lange in Gruppen am Stand zu verweilen. „Das Konzept haben wir so mit der Polizei abgesprochen“, sagt Maier. Der Big-Band-Leiter bittet Fans um Unterstützung: „Wir freuen uns über eine Geste der Leute, die sonst Eintritt gezahlt und Glühwein verzehrt hätten.“

Schon im Frühjahr war die Big Band durch einen kreativen Umgang mit der Corona-Krise aufgefallen. Die abgesagten Proben überbrückten sie, indem jeder Musiker ein Video von sich beim Musizieren zu Hause aufnahm. Die wurden dann aufwendig zusammengeschnitten, das Ergebnis ist bei Youtube zu sehen.

Info: Wer mehr über die Musiker erfahren oder die Big Band unterstützen will, findet weitere Informationen online auf www.bigband-berenbostel.de.

Von Gerko Naumann