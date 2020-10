Garbsen

In Garbsen muss seit dieser Woche auch auf Parkplätzen vor großen Einkaufszentren wie dem Nord-West-Zentrum, dem Shopping Plaza oder dem Planetencenter, aber auch in Einkaufsstraßen wie der Roten Reihe in Berenbostel eine Maske getragen werden. Bürgermeister Christian Grahl hat erneut dafür geworben, diese Regeln auch zu beachten. „Die Regeln nützen nichts, wenn wir uns nicht daran halten. Wir alle sollten Rücksicht auf unsere Mitmenschen nehmen und müssen deshalb auf Abstand gehen“, sagte Grahl. Mit Maske könne man das Risiko einer Ansteckung deutlich reduzieren.

Polizei kontrolliert vor Schulen und Bushaltestellen

Laut Verfügung der Regionsverwaltung zählen zu den öffentlichen Orten, an denen nun die Maskenpflicht gilt, Fußgängerzonen, Ladenzeilen, Einkaufszentren, Einkaufsstraßen sowie Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte nebst jeweils zugehörenden Parkplätzen. „Im Alltag erleben wir, dass aus Versehen oder aus Nachlässigkeit die alten Gewohnheiten wieder hervorkommen“, so Grahl. „Am besten, wir tragen immer eine Maske, wenn wir den Eindruck haben, wir könnten uns zu nahe kommen, also direkt vor dem Einkaufszentrum, dem Lebensmittelmarkt oder der Schule.“

Die Garbsener Polizei und das Ordnungsamt haben in den vergangenen Tagen verstärkt vor Schulen im Stadtgebiet kontrolliert und die Schüler auf das Tragen der Maske hingewiesen. Einer der Schwerpunkte waren auch Bushaltestellen, an denen der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann.

Von Linda Tonn