Garbsen

Seit einem Jahr ist das Coronavirus Teil des Alltags in Garbsen. Am 13. März 2020 wurde die erste Infektion gemeldet – seitdem gleicht das gesellschaftliche Leben einer Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen, Hoffnung und Entspannung, aber auch Frust und Verzweiflung. Ein Blick zurück.

11. März 2020: Nach ersten Corona-Fällen in der Region Hannover sagt die Stadt Garbsen alle Veranstaltungen ab.

13. März: Für Garbsen wird die erste Corona-Infektion gemeldet. Die Zahl aller mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Region Hannover liegt bei 49. Die Stadt Garbsen bildet einen Krisenstab und schließt städtische Einrichtungen sowie die Bibliothek, das Hallenbad und Freizeitheime. Auch die Sitzungen der politischen Gremien fallen aus. Zudem sind Schulen und Kitas geschlossen.

19. März: Die Freiwilligenagentur organisiert für Senioren und Risikopatienten schnelle Hilfe beim Einkauf. 42 Ehrenamtliche melden sich, der jüngste ist 19 Jahre alt. Regale in Supermärkten sind teilweise leer gekauft, dafür registrieren die Hofläden einen großen Zulauf.

11. April: Ostern findet ohne Osterfeuer statt, Kirchen streamen die Gottesdienste im Internet. Die Zahl der Infizierten in Garbsen steigt auf mehr als 40.

In Stephanus werden die Gottesdienste aufgezeichnet und im Internet gestreamt. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

20. April: Läden in Garbsen dürfen wieder öffnen, doch der große Ansturm bleibt aus. Für Möbelhäuser gilt zunächst die Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter – dagegen ziehen sie vor Gericht. Der Rat der Stadt Garbsen kommt zur ersten Sitzung nach dem Lockdown zusammen.

27. April: Die Schulen in Garbsen öffnen schrittweise wieder. Als Erstes sind die Schüler der Abschlussklassen dran. Die Zahl der Infizierten liegt bei knapp 30.

11. Mai: Restaurants dürfen wieder öffnen – unter Auflagen. Für viele Gastronomen in Garbsen ist das eine große Erleichterung.

„Durchhalten, bis wieder Feiern stattfinden“: Heiko und Sarah Wagner vom Sporthof Stelingen bereiten sich im Mai 2020 auf die Öffnung mit Auflagen vor. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

19. Mai: 93 Abiturienten an der IGS Garbsen absolvieren ihre Prüfungen unter Corona-Bedingungen.

An der IGS Garbsen gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Regeln zu Hygiene und Abstand. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

3. Juni: Hilferuf aus dem Bürgerbüro: Mitarbeiter können den Ansturm nach der langen Schließung kaum bewältigen. Das sorgt für viele verärgerte Bürger.

Im Eingangsbereich des Rathauses weisen Schilder auf die derzeitige Situation hin. Quelle: privat

14. Juli: Die Zahl der Infizierten in Garbsen liegt vorübergehend bei null. In den kommenden Tagen steigt sie allerdings wieder an.

15. August: Das gute Wetter lockt Tausende Besucher an den Blauen See in Garbsen. Er muss wegen Überfüllung zwischenzeitlich geschlossen werden, weil die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden können. Anschließend gelten verschärfte Regeln.

Claudia vom Team Blauer See weist die Besucher persönlich auf die aktuellen Corona-Regeln hin. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

29. August: Für die Erstklässlerinnen und Erstklässler ist es ein ungewohnter Schulstart. Die Schulen teilen die Kinder in kleine Gruppen ein, teilweise findet die Feier draußen statt. Auch in den weiterführenden Schulen wird alles für einen Start nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen vorbereitet.

Die Klassenlehrerin sitzt hinter einer Plexiglasscheibe, die Fenster sind geöffnet. In der 2a der Grundschule Saturnring versuchen alle, die Corona-Regeln einzuhalten. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

3. September: Bürgermeister Christian Grahl muss den Tourauftakt für die Reihe Bürgermeister vor Ort absagen. Er befindet sich in Quarantäne.

10. September: Kurz nach dem Start ins neue Schuljahr wird ein Schüler der IGS Garbsen positiv auf das Coronavirus getestet. 40 Schülerinnen und Schüler müssen in Quarantäne. In den kommenden Wochen melden zahlreiche Garbsener Schulen Corona-Fälle. Immer wieder müssen größere Gruppen zu Hause bleiben.

14. September: Das Kulturbüro plant die Rückkehr von Theater in Garbsen und legt einen Plan für die neue Spielzeit vor.

7. Oktober: Die Corona-Zahlen steigen weiter an und überschreiten erstmals die Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Bürgermeister Christian Grahl macht die negative Entwicklung auch am sorglosen und nachlässigen Verhalten einiger Menschen nach den Corona-Lockerungen fest. Auch die Region Hannover zeigt sich besorgt.

9./10. Oktober: Trotz steigender Corona-Zahlen präsentieren sich bei einer abgespeckten Version der Reihe Kultour zwölf Künstler auf zwei Bühnen auf dem Rathausplatz. 200 Besucher kommen.

14. Oktober: Die Stadt sagt den großen Laternenumzug um den Berenbosteler See ab. Wenige Tage später werden auch die Weihnachtsmärkte in der Stadt gestrichen.

21. Oktober: Die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen ist hoch, teilweise kommt es bei den Impfdosen zu Engpässen. Bürgermeister Christian Grahl lässt sich öffentlich impfen.

Bürgermeister Christian Grahl lässt sich gegen Grippe impfen. Quelle: Stadt Garbsen

28. Oktober: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Maskenpflicht an Schulen. Schwerpunkt sind Bushaltestellen. Größere Verstöße bleiben aber aus. Auch auf Parkplätzen vor den Einkaufszentren muss mittlerweile eine Maske getragen werden.

Die Kontaktbeamten Annemarie Blume und Dennis Kortschakowski sprechen mit Schülern an einer Bushaltestelle. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

1. November: Wegen der neuen Corona-Verordnung schließt die Stadt erneut die Bibliothek, Sporthallen, das Hallenbad und das Kulturhaus Kalle. Zudem werden Veranstaltungen abgesagt. Die Garbsener Gastronomen trifft der erneute Lockdown hart.

3. November: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Garbsen erstmals über 100.

3. Dezember: Kirchen sagen den geplanten Weihnachtsgottesdienst im Stadion des TSV Havelse ab. Es gibt „Restzweifel“ wegen der Sicherheit in der Corona-Pandemie.

10. Dezember: Corona-Ausbruch in zwei Altenheimen. 23 Bewohner und sieben Mitarbeiter haben sich mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 186 an.

16. Dezember: Mehr als 100 Mitarbeiter von Amazon in Garbsen werden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Region Hannover verschärft die Maßnahmen: Nur wer dann ein negatives Testergebnis hat, darf das Gelände betreten.

Im Amazon-Sortierzentrum sind nach dem Ausbruch die Hygieneregeln verschärft worden. Quelle: Ulrich Pucknat (Archiv)

22. Dezember: Der Inzidenzwert schnellt auf 331. Ursache sind die Corona-Ausbrüche in den Pflegeheimen und bei Amazon.

30. Dezember: In Garbsen sind insgesamt rund 80 Bewohner von Pflegeheimen positiv auf Covid-19 getestet, hinzu kommen 24 Mitarbeiter. Am Tag vor Heiligabend waren es 87 Bewohner und 25 Mitarbeiter.

7. Januar 2021: Die Geschäftsleute in Garbsen reagieren mit viel Kritik auf die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar. Auch die städtischen Einrichtungen bleiben geschlossen.

13. Januar: Um sich noch besser vor dem Coronavirus schützen zu können, bekommen die Schulträger finanzielle Unterstützung vom Land Niedersachsen. In Garbsen können 136.000 Euro für Alltagsmasken, Acrylglaswände, Schutzkleidung und CO2-Ampeln abgerufen werden.

14. Januar: Erste Senioren in Garbsener Pflegeheimen sind geimpft. Die SPD in Garbsen fordert ein eigenes Impfzentrum für die Stadt.

In drei Wochen bekommen Bewohnerinnen wie Sigrid Ernst (links) und Pflegekräfte die zweite Impfdosis verabreicht. Quelle: Hahne Holding

27. Januar: Der Inzidenzwert in Garbsen sinkt auf 176,6. Knapp 250 Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert.

19. Februar: Erzieher in sechs Garbsener Kitas können sich mit einem Spucktest selbst auf das Coronavirus testen.

10. März 2021: Im Shopping Plaza eröffnet das erste Zentrum für Schnelltests in Garbsen. Bürgermeister Christian Grahl kündigt an, dass ein städtisches Zentrum in Planung sei. Die Zahl der Infizierten liegt bei 193, die Sieben-Tage-Inzidenz bei 182,9. Damit ist Garbsen Spitzenreiter in der Region Hannover.

So sieht das Corona-Testzentrum im Shopping-Plaza in Garbsen aus. Quelle: Gerko Naumann

Seit dem Beginn der Pandemie haben sich (Stand: 12. März) 2460 mit dem Coronavirus infiziert.

Von Linda Tonn