Im aktuellen Lockdown sollen die Kontakte auf das Nötigste beschränkt werden, Besuche bei der Familie und Treffen mit Freunden und Verwandten fallen weg. Um dennoch für – zumindest telefonische – Kontakte zu sorgen, hat die Freiwilligenagentur der Stadt Garbsen unter dem Motto „Garbsen hält zusammen“ ein neues Hilfsangebot ins Leben gerufen. Ehrenamtliche spenden als Telefonpaten ihren Mitmenschen Zeit.

„Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen“, sagt Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur. Wer sich über einen Anruf eines Ehrenamtlichen und über ein paar aufmunternde Worte freut, kann sich unter Telefon (0 51 31) 70 75 74 oder mittels einer E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de bei der Freiwilligenagentur melden.

Info-Telefon für Senioren

Zu Beginn der Pandemie hatte die Freiwilligenagentur mit der Aktion Glücksbotschaften Post von Kindern aus Schulen und Kitas an Senioren und Seniorinnen im Pflegeheim vermittelt. Zudem hatte sie einen Einkaufsservice angeboten.

Wer über das Projekt der Telefon-Paten hinaus Fragen und Gesprächsbedarf hat, kann sich auch an die Stadt Garbsen wenden. Senioren und Seniorinnen, die Fragen zum Thema Corona-Impfungen haben, können sich seit einigen Wochen an das eigens eingerichtete Info-Telefon unter der Nummer (05131) 707333 wenden. 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr und freitags 9 bis 12 Uhr für Fragen zur Verfügung. Nach wie vor ist Bürgermeister Christian Grahl auch persönlich montags bis freitags von 10 bis 11 Uhr für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon (0 51 31) 70 77 89 zu Fragen rund um das Thema Corona erreichbar.

Von Linda Tonn