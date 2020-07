Stelingen

„Eine zweite Corona-Welle mit Lockdown würde uns das Genick brechen“, sagt Friseurin Monika Petrausch. Sie ist zwar froh, dass sie ihr Geschäft Anfang Mai wieder für Kunden öffnen durfte, aber eine gewisse Unsicherheit bleibe. „Es kann keiner sagen, wie es in den nächsten sechs Monaten weitergeht“, sagt sie. Petrausch geht davon aus, dass sich die Corona-Krise noch bis in den Winter zieht.

Das bedeutet auch bis in die Zeit von Erkältungen und Grippe. Wenn jemand Symptome zeigt, muss er das auf dem Dokumentationsbogen ankreuzen. „Wir wissen ja nicht, ob der Kunde erkältet ist oder Corona hat. Daher können wir ihn nicht bedienen“, sagt Petrausch. Nachdem die Friseure ab dem 4. Mai wieder öffnen durften, gab es einen Ansturm auf ihr Geschäft. „Vor allem haben wir in den ersten drei Wochen viele Haare gefärbt. Das war bei den Kunden deutlich zu sehen“, sagt die Friseurin.

Friseure arbeiten bis 21 Uhr

In der ersten Zeit hat Petrausch die Arbeitszeiten angepasst. Sie und ihre drei Angestellten haben von Montag bis Sonnabend teils bis 21 Uhr gearbeitet. Die beiden Teilzeitkräfte sind immer noch in Wechselschicht tätig. Nach rund vier Wochen kehrte dann eine gewisse Normalität ein. „Das größte Problem ist, dass ich den Laden noch nicht vollständig öffnen kann“, betont die Friseurin. Weil die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen, dürfen nur maximal drei Kunden gleichzeitig im Geschäft bedient werden. Außerdem kostet die Pflicht zum Haarewaschen Zeit.

Tragen der Maske strengt an

Eine Ausnahme gibt es seit rund einer Woche: Beim Färben muss nicht mehr vorher gewaschen werden. Augenbrauen und Wimpern dürfen wieder behandelt werden, aber nur mit Maske und Visier. „Wenn ich das zusammenrechne, müsste ich 18 Euro dafür nehmen statt 8.“ Petrausch lobt ihre Kunden als sehr diszipliniert. Das gilt auch für sie und ihre Angestellten. „Wir sind sehr vorsichtig, weil wir den Laden nicht noch mal schließen wollen“, sagt sie. Für die Friseurinnen ist vor allem das stundenlange Tragen der Schutzmasken anstrengend.

Corona reißt Loch in die Kasse

Finanziell habe Corona ein gewaltiges Loch in die Kasse gerissen. Sie habe auch Angst um ihre Existenz und die ihrer Mitarbeiter. „Wir haben ja auch eine soziale Verantwortung“, sagt Petrausch. Vorrangig sei zunächst gewesen, finanzielle Verluste auszugleichen. Erst dann haben sie und ihr Mann eine Woche Urlaub gemacht. Ihren Angestellten legt die Friseurin an Herz, verantwortungsvoll damit umzugehen, wohin sie in Urlaub fahren. Corona habe keiner voraussehen können. „Das Problem ist, wie entwickelt es sich weiter und wie lange dauert es noch“, so Petrausch.

Andere Bereiche wie die Gastronomie seien ebenso betroffen. „Wir sehen zu, dass wir alles einhalten und überleben“, sagt Petrausch. Die Friseurin befürchtet auch Folgen für die Wirtschaft. „Wenn mehr Menschen arbeitslos werden, können sie auch weniger Geld ausgeben.“

