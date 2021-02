Schloß Ricklingen

So langsam spürt Uwe Mohrhoff, dass auch ihn die Pandemie mürbe macht. Am meisten vermisst der Vorsitzende der Oldie IG Garbsen neben dem unbeschwerten Beisammensein in der Familie den Austausch mit seinen „Oldtimerverrückten“ und die „Benzingespräche“.

Wie geht es Ihnen aktuell?

Momentan geht es mir beruflich wie auch privat soweit ganz gut. Trotz der coronabedingten Einschränkungen geht das tägliche Leben seinen mehr oder weniger geregelten Gang.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Der Verzicht auf die üblichen Begrüßungen und die Kontaktbeschränkungen sind im privaten und beruflichen Umfeld manchmal schwer auszuhalten. Die privaten Kontakte fehlen sehr, die Oldie IG findet jetzt mehr mit Mail und Telefon als mit alten Fahrzeugen im Straßenverkehr statt. Und das Homeoffice kann die wichtigen sozialen Kontakte am Arbeitsplatz nicht ersetzen.

Was sagen Sie zu den aktuellen Regeln? Sind sie zu streng, zu locker?

Die Regeln sind streng, aber aus meiner Sicht unumgänglich. Aber es sollte jetzt bloß keinen Schlendrian geben, sonst stehen wir in ein paar Wochen vor dem gleichen Problem. Lieber jetzt sich zurücknehmen und nicht wieder riskieren, dass uns die Infektionszahlen über den Kopf wachsen und das Gesundheitssystem kollabiert.

Das ist die Interview-Reihe „Corona und wir“ Seit mittlerweile fast einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Das Virus hat das Leben vieler Menschen in Garbsen auf den Kopf gestellt – sie müssen mit Einschränkungen im Alltag, Veränderungen bei der Arbeit, neuen Herausforderungen, Sorgen und Ängsten umgehen. Wie geht es ihnen? Wie kommen sie durch die Krise? Dieser Frage gehen wir in der Interview-Reihe „Corona und wir“ nach.

Was kritisieren Sie besonders?

Diejenigen, die die Lage offenbar nicht begreifen wollen oder können. Es ist erschreckend zu sehen, wie ein paar Menschen mit – aus meiner Sicht – verqueren Gedanken so viele mitziehen können. Es wird versucht, die Gesellschaft zu spalten und dann die Schuld denen zuzuschreiben, die schwerwiegende Entscheidungen zum Schutz aller treffen müssen. Das kritisiere ich sehr. Leider sind aber auch die Beweggründe zu den getroffenen Entscheidungen nicht immer verständlich und nachvollziehbar kommuniziert worden.

Haben Sie Angst vor Corona?

Ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist. Corona ist eine unberechenbare Größe, und ich habe schon Respekt vor diesem Virus und versuche, mich so zu verhalten, dass eine Infektion möglichst vermieden wird. Das ist nicht immer einfach, aber man muss sich eben disziplinieren.

Das ist Uwe Mohrhoff Wie lange er schon Vorsitzender der Oldtimerfreunde Oldie IG Garbsen ist, weiß Uwe Mohrhoff gar nicht mehr so genau. Dafür kennt der 59-jährige Schloß Ricklinger aber das Baujahr seiner beiden Schmuckstücke, einem Käfer Cabrio (1972) und dem VW Bus T2 (1978). 26 Jahre lang hat der technische Beamte bei der Stadt Garbsen gearbeitet, bevor er im Februar 2020 zur Stadt Wunstorf wechselte. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern schätzt das Dorfleben, geht gerne spazieren und ist mindestens genauso gerne mit seiner Ehefrau und den Oldtimern unterwegs. Für die Grünen will er sich bei der nächsten Wahl erstmals um ein kommunalpolitisches Mandat bewerben. ged

Was ist aktuell die größte Einschränkung für Sie?

Bezogen auf die Oldtimerei vermisse ich den Austausch mit den Oldtimerverrückten, die Benzingespräche in der Garage sowie die gemeinsamen Unternehmungen. Aber auch die Kontakte innerhalb der Familie und des Freundeskreises fehlen mir sehr.

Was sind Ihre Hoffnungen?

Meine größte Hoffnung ist, dass wir gemeinsam nach all diesen Anstrengungen und Entbehrungen wieder zu einem Leben zurückfinden, wie wir es kennen – und wir etwas mit unseren alten Fahrzeugen unternehmen können.

Was sind Ihre Sorgen?

Sorge bereitet mir die Virusmutation. Da könnte noch einmal ein Lockdown auf uns zukommen, der dann sicher vielen die Existenzgrundlage entziehen würde. Ich hoffe inständig, dass die Menschen jetzt nicht in eine falsche Sicherheit verfallen und alle Dämme brechen. Wir sind das Virus nicht los, nur weil die Inzidenzzahlen sinken und geimpft wird.

An welchem Moment haben Sie gemerkt: Jetzt wird es ernst?

Erst im ersten Lockdown habe ich richtig gemerkt, dass da etwas ist, was sehr ernst zu nehmen ist, etwas mit einer großen Dimension. Die Bilder aus Italien, die Lastwagen mit den Särgen: Das schien weit weg. Doch weit gefehlt – die Pandemie war schnell vor der eigenen Haustür.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Ich freue mich auf die Treffen mit und in der Familie sowie die Zeit mit Freunden. Und speziell auch auf die Unternehmungen mit der Oldie IG, die Ausfahrten und Veranstaltungsbesuche in der Runde der Gleichgesinnten. Dann auf einen Urlaub ohne Maske, mit dem Wohnwagen entweder an die Nordsee oder sogar mal wieder ans Mittelmeer. Danach freue ich mich auf den Kommunalwahlkampf.

Sind Sie pandemiemüde?

Die Pandemie macht einen schon mürbe. Trotzdem sehe ich positiv in die Zukunft und hoffe auf eine baldige Besserung.

Wenn Sie sich in zehn Jahren zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann sicher an dieses Erlebnis …

Mitte Februar 2020 habe ich nach über 26 Jahren einen neuen Arbeitsplatz in einer Nachbarkommune angetreten. Kaum angefangen, kam Corona. Es gibt sicherlich einen besseren Einstand, dafür vergisst man ihn nicht.

Von Gert Deppe