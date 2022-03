Garbsen

Relativ entspannt reagieren Kitas, Schulen und Unternehmen auf die steigende Corona-Inzidenz. In Garbsen lag der Wert am Mittwochmorgen knapp über 2000. Personelle Engpässe werden nicht befürchtet, nach zwei Jahren mit Corona scheinen sich gewisse Routinen und Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie auszuzahlen. Dass sie deutliche Spuren hinterlassen hat und nach wie vor an den Kräften aller zehrt, steht auf einem anderen Blatt.

„Keine erkennbaren Probleme“, meldet die Stadt Garbsen auch in Bezug auf die Servicebetriebe, die auf die Präsenz ihrer Mitarbeiter angewiesen sind. „Natürlich merken auch wir die steigenden Zahlen“, sagt Pressesprecher Benjamin Irvin, „aber wir können das kompensieren.“ Auch aus der paritätischen Kita Berenbostel kommen entspannte Töne: „Wir sind offenbar über den Berg. Vor zwei Wochen allerdings waren von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur fünf an Bord“, sagt Leiterin Maren Kühne. Ihre Kita musste darauf teilweise mit verkürzten Öffnungszeiten reagieren.

Vereinzelt positive Fälle

„Die große Welle ist hier schon vorbeigeschwappt“, sagt die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Raphael, Bettina Heinisch-Bienert. Der Betrieb laufe normal, es gebe vereinzelt positive Fälle, die Kita aber sei gut aufgestellt. „Kein Vergleich mit Ende Januar: Da waren drei Viertel unseres Personals und viele Kinder infiziert.“ Wegen Grippe- und Corona-Erkrankungen hätten seinerzeit zeitweise drei Gruppen schließen müssen.

„Klar merken wir den Anstieg der Inzidenzen, aber noch bekommen wir das geregelt“, sagt Björn Kriehn, Konrektor der Oberschule Garbsen am Planetenring. Vereinzelt seien Klassen halbiert worden oder müssten Stunden ausfallen und in einzelnen Fällen ganze Klassen tageweise geschlossen werden, aber das alles halte sich noch in Grenzen. „Wir geben unser Bestes“, sagt der Pädagoge. „Die Mehrbelastung für das Kollegium aber ist schon enorm.“

Notlösung: Das sogenannte Homeschooling sollte nach Meinung vieler Pädagogen nur in Ausnahmefällen erfolgen. Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Homeschooling bleibt eine Notlösung

Homeschooling allerdings hält Kriehn ebenso wie IGS-Schulleiter Andreas Hadaschik für keine gute Lösung. „Wenn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne müssen, ist Homeschooling eine sinnvolle Ergänzung“, sagt Hadaschik. Aber es dürfe wirklich nur eine Notlösung sein. Auch an der IGS seien die positiven Testergebnisse spürbar gestiegen, aber „anders als vor einem Jahr läuft alles deutlich ruhiger ab, auch weil die Krankheitsverläufe meistens flacher sind“. Ganze Klassen nach Hause schicken will Hadaschik auf keinen Fall. „Für unsere Abschlussklassen wäre das fatal.“

Ohne Einschränkungen läuft die Produktion im Gebrüder Schmidt Faltschachtelwerk in Stelingen. „Ganz zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 musste einmal ein Mitarbeiter in Quarantäne, weil er Kontaktperson war“, sagt Geschäftsführer Matthias Bähre. Und aktuell habe ein Kollege das Virus aus dem Urlaub mitgebracht und ist gar nicht erst in den Betrieb gekommen. Das war es dann aber auch schon mit Corona. Entwarnung kommt zudem aus dem Shopping-Plaza. „Die Kunden kommen nach wie vor, alle Geschäfte haben geöffnet“, heißt es vom Center-Management.

Kunden kommen zu Möbel Hesse

„Die aktuell hohen Inzidenzzahlen in der Region wirken sich derzeit glücklicherweise noch nicht auf den Besucherzulauf bei uns aus“, sagt Möbelhaus-Chef Robert Andreas Hesse vom gleichnamigen Einrichtungshaus. Und auch die rund 300 Mitarbeiter seien zum größten Teil verschont geblieben von den Corona-Infektionen. Nach den pandemiebedingten monatelangen Schließungen in den Jahren 2020 und 2021 blickt Hesse zuversichtlich nach vorn.