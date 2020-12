Garbsen

Kurz vor den Weihnachtstagen steigt die Zahl der Corona-Infizierten in Garbsen weiter an. Am Montag meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover 262 Fälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 1115 Menschen in Garbsen mit dem Virus angesteckt.

Besonders hoch ist der aktuelle Inzidenzwert in Garbsen mit 253,9. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen neu infiziert haben – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. In der Region ist die Inzidenz mit 254,4 nur noch in Barsinghausen ähnlich hoch wie in Garbsen.

Anzeige

Ausbruch in Pflegeheim lässt Zahlen steigen

In beiden Städten ist eine der Ursachen dafür ein jeweiliger Corona-Ausbruch in einer Pflegeinrichtung, wie Regionssprecherin Christina Kreutz bestätigt. In Garbsen ist das Haus der Ruhe in Meyenfeld betroffen.

Lesen Sie auch: Corona bei Amazon: Sind überfüllte Shuttlebusse der Infektionsherd?

Unklar ist hingegen noch, wie sich ein weiterer Ausbruch im Sortierzentrum von Amazon auf die Zahlen in Garbsen auswirkt. Wie viele der Mitarbeiter in Garbsen wohnen und somit in der Statistik auftauchen, konnte die Region am Montag nicht sagen.

Von Gerko Naumann