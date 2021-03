Garbsen

Die niedersächsische Corona-Verordnung ist überarbeitet und seit Montag, 8. März, in Kraft. Ein Halbsatz darin führt dazu, dass Logopädinnen und Logopäden in Garbsen ihre Praxen vorerst geschlossen haben. Denn laut der Verordnung müssen „Kundinnen und Kunden einer logopädischen Behandlung das Vorliegen des Coronavirus durch einen Test ausschließen“. Das heißt, es muss bei jedem Praxisbesuch ein negativer Schnelltest vorliegen.

„Dann können wir gar nicht mehr behandeln“, sagt Ute Nienstedt, die gemeinsam mit Dana Marie Hartmann eine Praxis in Osterwald betreibt. Aktuell gibt es in Garbsen noch keine zentralen Möglichkeiten sich testen zu lassen. „Und wir selbst können in der Praxis keine Tests vornehmen, weil wir kein medizinisch geschultes Personal sind.“

„Wissen nicht, was wir machen sollen“

Deshalb haben Nienstedt und weitere Kolleginnen und Kollegen ihre Behandlungen vorerst ausgesetzt. „Wir wissen nicht, was wir machen sollen“, sagt Claudia Richter von der Praxis Sprachreich in Berenbostel. 70 Prozent der Patientinnen und Patienten seien Kinder, sagt sie. Sie bräuchten die regelmäßigen Therapien dringend. Dazu kämen Menschen, die nach einem Schlaganfall oder wegen anderer neurologischer Krankheiten auf Hilfe angewiesen seien.

Lesen Sie auch: Im Shopping-Plaza entsteht ein Corona-Schnelltestzentrum

Bemerkenswert ist, dass der Besuch beim Logopäden bis zum vergangenen Freitag noch ohne Test möglich war. Weil sie medizinisch und therapeutisch notwendig sind, durften logopädische Praxen seit Beginn der Pandemie geöffnet bleiben. Wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen haben Richter und Nienstedt Hygienekonzepte entwickelt, um die Patientinnen und Patienten bei der Behandlung zu schützen. Es gibt Trennungen durch Plexiglasscheiben, das Wartezimmer ist gesperrt, Logopäden und Patienten tragen Maske. „Wenn ich einem Patienten nah kommen muss, trage ich zusätzlich ein sogenanntes Face-Shield“, sagt Nienstedt. Außerdem lasse sie sich regelmäßig auf das Coronavirus testen.

"Behandlungen sind dringend notwendig": Logopädin Claudia Richter. Quelle: Logopädie Sprachreich

Patienten tragen Maske

Dass die Patientinnen und Patienten bei einer Behandlung, bei der der Mund eine wichtige Rolle spielt, auch Masken tragen müssten, schränke ein, so die Logopädin. Aber man habe Möglichkeiten gefunden, wie es trotzdem funktioniere. Die niedersächsische Verordnung geht allerdings davon aus, dass bei der Behandlung die medizinische Maske nicht dauerhaft getragen werden kann. Deshalb wurden die Regeln verschärft. Für die beiden Garbsener Logopädinnen sind das „völlig falsche Annahmen.“

Nun sind sie ratlos: Die Verordnung sei quasi über Nacht gekommen, sagt Nienstedt. „Wir wissen nicht, wie wir reagieren sollen, ob wir Tests besorgen sollen, wer die Kosten übernimmt.“

Die Logopädinnen haben sich an ihren Berufsverband, den Deutschen Bundesverband für Logopädie (DBL) gewandt. Die Präsidentin des Verbands, Dagmar Karrasch, warnte am Dienstag vor einem „Zusammenbruch der ambulanten logopädischen Versorgung in Niedersachsen“. „Wir fordern das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung auf, umgehend eine Anpassung der niedersächsischen Corona-Schutzverordnung im Bereich der Logopädie vorzunehmen“, so Karrasch.

Von Linda Tonn