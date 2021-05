Altgarbsen

„Im Ramadan gilt es, das Leben zu ändern. Nach dem Ramadan gilt es, das Geänderte zu leben.“ Nach diesem Grundsatz lebt Sümeyra Emrem in dem für Muslime und Musliminnen wichtigsten Monat im Jahr. Die 24-Jährige studiert islamische Theologie, schreibt an ihrer Bachelorarbeit und engagiert sich ehrenamtlich in der DiTiB Kocatepe Moschee in Altgarbsen. Ihr Tag sei schon recht voll, sagt sie. Trotzdem feiert die Altgarbsenerin den „segensreichen“ Ramadan. Weil er ihr wichtig ist.

Wenn die Sonne untergeht, setzt sich die Studentin mit ihren Eltern zusammen. Es ist Zeit für das Fastenbrechen, dem sogenannten Iftar. Meist gibt es Datteln, gefüllt mit Walnüssen, eine nahrhafte Suppe und das typische Fladenbrot Pide, das die Familie jeden Abend frisch vom türkischen Bäcker holt. „Das Essen mit der Familie ist für mich ein großer Luxus, den ich durch mein Auslandsstudium sehr vermisst habe“, sagt sie. Denn eigentlich studiert Emrem in Istanbul. Dort würde sie mit Freundinnen im Studentenwohnheim das Fasten brechen.

Beim Fastenbrechen setzt sich Sümeyra Emrem mit ihren Eltern zusammen und isst am liebsten eine Suppe, gefüllte Datteln und die Pide frisch vom türkischen Bäcker. Quelle: Privat

Fastenbrechen vor dem Bildschirm

Wegen der Pandemie ist sie nach Deutschland zurückgekehrt. Ihre Kurse hat sie seitdem online – eine Erfahrung, die ihr im Ramadan zugute kommt. „Es klingt vielleicht seltsam, aber auch online habe ich schon mit Freunden und Bekannten mein Fasten gebrochen“, sagt die Studentin. Vor zwei Wochen war sie sogar Teil eines europaweiten Online-Iftar und hat mit Muslimen aus ganz Deutschland und der Schweiz gegessen.

Cem Karaca vermisst am Ramadan die Gebete, Schulter an Schulter mit anderen Muslimen. Die Gemeinschaft ist ihm im Fastenmonat sehr wichtig. Wegen der Corona-Vorschriften beten die Gläubigen allerdings im deutlich kleineren Kreis und mit Abstand und Maske. Quelle: Ann-Christin Weber

Cem Karaca hat über ein digitales Fastenbrechen noch gar nicht nachgedacht, bekennt er lachend. Dem 23-Jährigen fehlt das traditionelle Beisammensein in großer Runde. Gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Schwester feiert er jeden Abend in seinem Zuhause in Altgarbsen das Fastenbrechen. Normalerweise wäre auch die ganze Verwandtschaft dabei. „Jetzt kommt ab und zu ein Verwandter vorbei, oder ich komme bei ihnen zu Besuch“, sagt er.

Ramadan in der Moschee ist eingeschränkt möglich

Karaca gehört zum Vorstand der Moschee an der Bachstraße. Auch dort sei die fehlende Gemeinschaft im Ramadan deutlich spürbar. Besonders vermisst er die Gebete Schulter an Schulter sowie die Umarmungen und Unterhaltungen danach: „Das ist so, als würden dem Essen die Gewürze und das Salz fehlen.“ Während des Fastenmonats gar nicht in die Moschee gehen zu können, sei aber wesentlich schlimmer, sagt er und erinnert sich an den Ramadan 2020.

In der DiTiB-Moschee an der Bachstraße in Altgarbsen kommen wegen der Corona-Vorschriften deutlich weniger Gläubige zu den Gottesdiensten. Derzeit sind rund 20 Gläubige pro Woche beim nächtlichen Tarawih-Gebet, sonst sind es 100. Quelle: privat

Ausgangssperre für Nachtgebet aufgehoben

In diesem Jahr ist es wieder mehr möglich. Zu fünf Gebetszeiten kann eine begrenzte Anzahl an Gläubigen in der Moschee beten. Darunter ist auch das Tarawih. Das Gebet gibt es nur zum Ramadan und es fällt in die Zeit der Ausgangssperre. Religiöse Zusammenkünfte wie diese unterliegen allerdings nicht den Ausgangsbeschränkungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes, teilt die Region Hannover mit. „Jeder, der in der Moschee war, bekommt hinterher eine Bescheinigung, damit die Polizei bei einer Kontrolle Bescheid weiß“, sagt Karaca.

Bei jedem Gottesdienst gelten strenge Hygienevorschriften. Schon am Eingang der Moschee warten Fiebermessgerät, Desinfektionsmittel und eine Liste zur Kontaktverfolgung. „Jeder versucht, genauestens auf alle Vorschriften zu achten und jede Regel einzuhalten. Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung bewusst“, beobachtet Sümeyra Emrem bei ihrer Arbeit in der DiTiB-Gemeinde.

Das Ende kann klein gefeiert werden

Das allabendliche Fastenbrechen in der Moschee musste aber auch dieses Jahr ausfallen. Lediglich das Eid-al Fitr, das Fest des Fastenbrechens zum Ende des Ramadan am kommenden Mittwoch, wird wahrscheinlich möglich sein. Im vergangenen Jahr konnten auf dem Gelände an der Bachstraße etwa 200 Gläubige unter Abstands- und Hygieneregeln das Fest feiern. Wie viele es in diesem Jahr werden, ist abhängig von der Inzidenz. Und dann gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Karaca. Ob es zusätzlich die Möglichkeit geben wird, sich wie die Jahre davor online anzumelden, ist noch unklar.

Von Ann-Christin Weber