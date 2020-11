Auf der Horst

„Letztens war es richtig cool“, sagt der achtjährige Albert. „Da durften wir im Sportunterricht raus auf den Schulhof – und ohne Maske rennen.“ Die Freude währte kurz. An diesem Schultag in der ersten großen Pause hat er die Maske wieder ordentlich vor Mund und Nase gezogen. Anders geht es nicht. Das sind die Regeln. „Das nervt eigentlich am meisten an Corona“, sagt der Zweitklässler.

Seitdem die Infektionszahlen in Deutschland rasant steigen, das öffentliche Leben zum Teil wieder heruntergefahren ist und die Sorgen vor Ansteckung omnipräsent sind, hat sich der Alltag in den Klassenräumen stark verändert. Lehrer jonglieren mit Lüftungszeiten, Desinfektionsmittel und Abstandsregeln.

Anzeige

An weiterführenden Schulen gilt in der Region Hannover auch im Unterricht aktuell Maskenpflicht. An Grundschulen dürfen die Schüler ihre Plätze nicht ohne Maske verlassen. Die Schüler dürfen keinen fremden Radiergummi benutzen und müssen sich nach dem Niesen die Hände waschen. Und dennoch versucht Aysegül Tamer, Klassenlehrerin der 2a an der Grundschule Saturnring in Garbsen, an diesem Tag mit den Schülern zu erarbeiten, was Nomen sind.

Alle 20 Minuten lüften

„Wann wird ein Wort groß geschrieben und warum?“, fragt sie, und sofort schnellen die Finger in die Höhe. Wer an die Tafel geht, muss die Maske aufsetzen. Sie liegt vor jedem der 21 Schüler in einer Kiste auf dem Tisch. Die Tür zum Klassenraum ist offen, so wie bei jedem Zimmer in der Schule – damit die Luft zirkulieren kann. „Daran mussten sich Lehrer und Schüler erst einmal gewöhnen“, sagt Schulleiterin Silvia Moritz. „Aber eigentlich klappt das gut.“

Alle 20 Minuten erinnert ein Wecker an das Öffnen der Fenster. Wolldecken liegen bereit, falls es zu kalt wird. Quelle: Linda Tonn

Nach 20 Minuten schrillt der kleine Wecker an der Tafel zum ersten Mal: Zeit, die Fenster aufzumachen und zu lüften. Wem kalt ist, der nimmt sich eine der Wolldecken, die auf der Fensterbank liegen. „Wir versuchen uns damit zu behelfen“, sagt Tamer. „Man will sich fast nicht vorstellen, wie es im Winter wird.“

Albert hat an diesem Tag den Fensterdienst. Er dreht die Sanduhr auf seinem Tisch um und meldet sich nach einigen Minuten, als die Zeit abgelaufen ist und die Fenster wieder geschlossen werden können. „Das ist neu bei uns“, sagt Tamer. „Ich könnte nicht auch noch daran denken.“

„Situation erträglich gestalten“

Immer wieder muss sie die Kinder an die Regeln erinnern: Maske auf, in die Armbeuge niesen, Hände waschen. Die AHA-Regeln hat sie an der Tafel angebracht. Sogar das Klassenmaskottchen trägt eine bunte Stoffmaske. Normaler Unterricht sei das derzeit nicht, gibt Tamer zu: „Wir befinden uns in einer Situation, die niemand je erlebt hat.“ Und dennoch versuche man, dem Bildungsauftrag weiter gerecht zu werden. „Ich möchte dazu beitragen, die Situation erträglich zu gestalten“, sagt sie.

„Was heißt Abstand halten?“: Klassenlehrerin Aysegül Tamer erklärt die AHA-Regeln. Quelle: Linda Tonn

Gleichzeitig müsse man alles dafür tun, eine zweite Schließung der Schulen zu verhindern. Doch der Gedanke daran lässt sie auch an diesem Tag nicht ganz los: „Jeden Tag gehe ich in die Schule mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht ab sofort in Quarantäne muss. Ein beunruhigendes Gefühl.“ Tamer trägt im Klassenraum eine Maske. Wenn die Schüler arbeiten, sitzt sie hinter einer Plexiglasscheibe.

Lesen Sie auch: So geht es an der IGS Garbsen nach den Herbstferien weiter

Masken nerven am meisten

Trotz aller Einschränkungen ist sie froh über den Präsenzunterricht. „Es ist unmöglich, von den Eltern zu verlangen, über Nacht Lehrer zu werden“, sagt Tamer. Gerade an der Grundschule Saturnring, an der knapp 90 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben, seien Sprachvorbilder wichtig. Dennoch: Die Auswirkungen der Schulschließungen im Frühjahr machen sich auch im Klassenraum der 2a bemerkbar. „Ich habe hier Erst- und Zweitklässler vor mir, die Schere geht mehr und mehr auseinander“, sagt Tamer.

„Die Maske nervt“: Dilara (von links), Alex, Albert und Lika haben in ihr Schultagebuch ein Coronavirus gemalt. Quelle: Linda Tonn

In ihrem Merkheft zu Corona haben Max, Dilara, Lika und Albert ein großes Coronavirus angemalt. Mal ist es rot, mal blau, mal lacht es, mal hat es einen traurigen Mund. „Mein Coronavirus ist böse und ist 90 Jahre alt“, sagt die achtjährige Lika. Am meisten nerve das Maskentragen in der Schule, sagen die Zweitklässler. „Und das Lüften“, sagt Max. „Ich behalte immer meine Jacke an.“

Lehrer wünschen sich geteilte Klassen

Schulleiterin Moritz ist froh, dass trotz der Einschränkungen alle gut zusammenarbeiten. „Das läuft richtig gut, und die Kinder halten sich an die Regeln“, sagt sie. Auch die Eltern machten mit. „Sobald eine Erkrankung im Umfeld auftritt, melden sie sich bei uns und lassen die Kinder zu Hause.“

Zur Galerie Der Unterricht in der 2a der Grundschule Saturnring in Garbsen hat sich seit der Corona-Pandemie deutlich verändert. Seitdem die Schüler wieder in den Klassenraum dürfen, gelten strenge Regeln. Ist Unterricht überhaupt noch normal möglich?

Obwohl alle dafür sorgen, dass sich in der Grundschule mit den mehr als 300 Schülern alle an die Regeln halten, steigt im Kollegium angesichts der steigenden Infektionszahlen die Sorge vor Ansteckung. „Wir würden uns wünschen, dass wir zur halben Klassenstärke zurückkommen und die Kinder im Wechsel zur Schule kommen“, sagt Tamer. „Mit halben Klassenstärken könnten die Abstandsregeln viel besser eingehalten werden, außerdem kann man viel besser auf die individuellen Bedürfnisse eingehen.“

Laut dem niedersächsischen Kultusministerium ist eine Rückkehr in dieses sogenannte Wechselmodell allerdings nur vorgesehen, wenn der Inzidenzwert in der Region Hannover über 100 liegt (was aktuell der Fall ist) und ein positiver Corona-Fall in der Schule auftritt. Dann werden für 14 Tage die Klassen geteilt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) will im Grundsatz dabei bleiben, dass ein Präsenzunterricht für alle Schüler angeboten wird.

Albert aus der 2a findet das gut: „Ich gehe gerne in die Schule und finde es doof, wenn ich zu Hause lernen muss.“

Von Linda Tonn