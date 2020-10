Garbsen-Mitte

Andreas Hadaschik spricht mit ruhiger Stimme. Der Schulleiter der IGS Garbsen weiß, dass diese Tonlage momentan wieder besonders gefragt ist. Kurz vor Ende der Herbstferien ist er mit vielen Anrufern konfrontiert, die beruhigt werden müssen. „Die steigenden Corona-Zahlen im Land sorgen natürlich für eine gewisse Anspannung“, sagt Hadaschik. In der Praxis ändere sich allerdings wenig im Vergleich zur Zeit vor den Ferien – Umsicht und das Beachten der in der Pandemie geltenden Regeln seien weiterhin gefragt, so der Pädagoge.

Besorgte Eltern stellen Fragen

Es sind unter anderem besorgte Eltern, die sich an den Schulleiter wenden. Sie sehen ihr Kind etwa als Teil einer Risikogruppe an oder leben mit einer Person im Haushalt, die zu einer Risikogruppe gehört. Deshalb fürchten sie eine Ansteckung besonders und wollen am liebsten, dass ihr Kind vom Unterricht in der Schule befreit und per digitalen Medien zu Hause unterrichtet wird. Bedenken allein reichen allerdings nicht aus, sagt Hadschik. „Dafür braucht es ein ärztliches Attest. Grundsätzlich gilt ab Montag weiterhin das Prinzip des Präsenzunterrichtes.“

Anzeige

Lesen Sie auch: In Landkreisen mit vielen Corona-Fällen: Niedersachsen empfiehlt Masken im Unterricht

Es gibt aber auch das andere Extrem, hat der IGS-Leiter festgestellt. Bei einigen wenigen Eltern habe er es mit entschiedenen Gegnern des Mund-Nasen-Schutzes zu tun. „Ein Fall liegt derzeit bei der Ärztekammer, weil wir ein Attest zur Aufhebung der Maskenpflicht anzweifeln“, berichtet der Schulleiter. Dabei gilt derzeit zumindest noch: Die Schüler müssen die Masken nur in den Fluren tragen und dürfen sie im Unterricht abnehmen. „Es geht also nur um ein paar Minuten am Tag, an denen die Maske zwingend getragen werden muss“, sagt Hadaschik.

Die Maskenpflicht gilt bislang nur in den Fluren, nicht in den Klassenräumen. Quelle: Gerko Naumann

Diese Extremfälle kosten ihn zwar viel Zeit, sie sind aber die Ausnahmen, betont Hadaschik. „Die ganz überwiegende Zahl der Schülerinnen und Schüler hat sich sehr diszipliniert benommen“, lobt er. Dafür habe er den Eltern auch in einem Rundbrief ausdrücklich gedankt.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Garbsen In Garbsen sind derzeit 57 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Gesundheitsamt der Region Hannover am Freitagnachmittag veröffentlicht hat. Der 7-Tages-Inzidenzwert, also die Zahl der Neuerkrankten innerhalb einer Woche, ist auf 45,8 gesunken. Zwischenzeitlich hatte er in Garbsen schon deutlich über der kritischen Marke von 50 gelegen. Ein Zeichen der Entspannung ist das allerdings leider noch nicht, sagt Regionssprecher Christoph Borschel: „Die Verschiebungen liegen innerhalb der üblichen täglichen Schwankungen.“ In der gesamten Region Hannover liegt der Inzidenzwert bei 49,5. Wird die Schwelle von 50 überschritten, gelten strengere Regeln zur Eindämmung der Pandemie. In Garbsen haben sich in den vergangenen Monaten insgesamt 374 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Fürs digitale Lernen fehlt die Ausstattung

Es sind aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit Fragen und Bedenken an ihren Vorgesetzten wenden. Und deren Ausfall – etwa wegen Quarantäne – ist tatsächlich eine der größten Sorgen Hadaschiks. Denn aus seiner Sicht gibt es an der IGS noch keinen gleichwertigen Ersatz zum Unterricht in der Schule. „Für das digitale Lernen fehlt in vielen Bereichen einfach noch die dafür notwendige Ausstattung“, sagt Hadaschik. Außerdem sorge er sich um die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, falls es erneut zu dauerhaftem Unterrichtsausfall kommen sollte.

In der IGS Garbsen startet am Montag der Unterricht nach den Herbstferien. Quelle: Gerko Naumann

Um das zu verhindern, mahnt Hadaschik zur Einhaltung der Regeln. Dazu gehört neben dem Tragen der Maske und dem Abstandhalten auch das regelmäßige Lüften der Klassenräume. Das funktioniert im sogenannten 20-5-20-Rhythmus, erklärt der IGS-Leiter: „Also 20 Minuten Unterricht, dann fünf Minuten Stoßlüften, dann wieder 20 Minuten Unterricht.“ Vor allem für die Wintermonate rät Hadaschik Eltern und Schülern wegen dieses Vorgehens, an warme Jacken zu denken.

Weitere Corona-Fälle werden folgen

Trotz aller Vorsicht ist Hadaschik aber eines bewusst: Bei rund 2000 Schülern und Lehrern unter einem Dach wird es sehr wahrscheinlich zu weiteren Corona-Fällen kommen. Der erste war Anfang September bekannt geworden. Ein Sechstklässler hatte sich infiziert – 40 Schülerinnen und Schüler mussten sich in Quarantäne begeben.

In der IGS Garbsen startet am Montag der Unterricht nach den Herbstferien. Quelle: Gerko Naumann

Mittlerweile sind noch zwei weitere Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Die haben sich jedoch nicht in der Schule selbst angesteckt. Sie wurden jeweils während eines Praktikums in einem Betrieb positiv getestet und in Quarantäne geschickt. Ernsthaft krank sei glücklicherweise keiner der Betroffenen gewesen, ergänzt Hadaschik – wie üblich mit ruhiger Stimme.

Von Gerko Naumann