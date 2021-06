Philipp Seidel vom Regionssportbund bestätigt, dass Garbsen mit den sinkenden Mitgliederzahlen bei den Sportvereinen nicht allein ist. Im Durchschnitt seien die Mitgliederzahlen bei den Vereinen in Hannovers Umland allerdings „nur“ um 4,57 Prozent zurückgegangen und damit nicht ganz so stark wie in Garbsen. „Es sind nicht die durchaus üblichen Austritte das größte Problem, sondern die fehlenden Eintritte“, sagt Seidel. Das sei eindeutig auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie zurückzuführen, in der etwa einzelne Sparten nicht für ihre Angebote werben durften.

Der Regionssportbund stehe den Vereinen als Ansprechpartner zur Verfügung, sagt Seidel. Dabei geht es auch um mögliche Fördermittel, wenn es finanziell eng wird. „Bei vielen Vereinen sind ja beispielsweise Veranstaltungen und Feste ausgefallen, die sonst deren Haupteinnahmequelle im Jahr sind“, sagt Seidel. Seine aktuelle Prognose fällt positiv aus: „Es ist richtig, dass die Gruppen mit Hygienekonzepten raus gehen und sich wieder zeigen.“