Wie wird das mit dem Abitur? Und was bedeutet es, auf Besuche bei den Großeltern und Geburtstagsfeiern mit Freunden verzichten zu müssen? Die Zwölftklässlerin Emma Röttger (17) besucht das Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen. Für unsere Reihe „Corona und wir“ hat sie uns berichtet, wie sich die Corona-Pandemie auf viele Bereiche ihres Lebens auswirkt.

Wie geht es Ihnen aktuell?

Aktuell geht es mir gut. Die Schule beschäftigt mich und lenkt mich davon ab, dass ich mich so wenig mit meinen Freunden treffen kann. Manchmal wünsche ich mir allerdings ein wenig mehr Abwechslung im Alltag. Ich habe vor der Pandemie leidenschaftlich gerne Handball im Verein gespielt – vor einigen Tagen wurde die Saison jedoch abgesagt, worüber wir alle in der Mannschaft sehr traurig sind.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Ich bin besonders durch das Homeschooling selbstorganisierter geworden. Hausaufgaben mache ich jetzt viel disziplinierter, als es noch vor Corona der Fall war, da diese mittlerweile viel wichtiger für die mündliche Mitarbeitsnote geworden sind. Ich weiß „einfache Dinge“ wie Spaziergänge oder das Beisammensein in der Familie mehr zu schätzen und nutze die wenige gemeinsame Zeit mit Freunden mehr.

Das ist die Interview-Reihe „Corona und wir“ Seit mittlerweile fast einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Das Virus hat das Leben vieler Menschen in Garbsen auf den Kopf gestellt – sie müssen mit Einschränkungen im Alltag, Veränderungen bei der Arbeit, neuen Herausforderungen, Sorgen und Ängsten umgehen. Wie geht es ihnen? Wie kommen sie durch die Krise? Dieser Frage gehen wir in der Interview-Reihe „Corona und wir“ nach.

Sind die aktuellen Regeln für Sie okay? Sollten sie schärfer oder lockerer sein?

Auch wenn ich mich nicht darüber freue, dass der Lockdown verlängert wurde, weiß ich trotzdem, dass er notwendig ist, um die aktuelle Lage in den Griff zu bekommen. Lockerer sollten die Maßnahmen meiner Meinung nach nicht sein.

Haben Sie Angst vor Corona?

Man hat sich mit der Zeit an die ständige Gefahr des Virus gewöhnt. Allerdings haben mich die Nachrichten der mutierten Covid-Form in England beunruhigt, da man es hier mit einem unbekannten und unberechenbaren Gegner zu tun hat, auf den man sich neu einstellen muss.

Was ist aktuell die größte Einschränkung für Sie?

Auf keine Partys und Geburtstage von Freunden gehen zu können. Besonders da jetzt alle im Freundeskreis nach und nach 18 Jahre alt werden, wünscht man sich schon, dementsprechend feiern zu können. Ich vermisse die Ausgelassenheit die man 2019 noch genießen durfte.

Worin sehen Sie die größte persönliche Herausforderung in der Krise?

Die größte Herausforderung sehe ich im Durchhaltevermögen. Vor allem im sportlichen Bereich habe ich Probleme, die nötige Motivation und Zeit aufzubringen.

Was sind Ihre Hoffnungen?

Meine Hoffnung ist, dass wir schon bald mithilfe des Impfstoffes zur Normalität zurückkehren können – ohne in Angst vor dem Virus leben zu müssen.

Was sind Ihre Sorgen?

Meine Sorge ist, dass Branchen wie etwa die Gastronomie, Touristik oder die Eventbranche – vor allem aber die kleinen Läden – sich nicht von der Pandemie erholen können und dementsprechend ein „Leben danach“ erschwert wird. Beispielsweise hinsichtlich der Urlaubsreisen, Festival- und Konzertbesuche oder auch einfach das Kaffeetrinken in der Innenstadt. Ebenso bereitet mir der Einstieg auf dem Arbeitsmarkt nach dem Abitur Sorgen, da bereits Tausende Ausbildungsstellen gestrichen wurden und noch immer werden. Es ist schlichtweg nicht abzusehen, welche Möglichkeiten für uns Abiturientinnen und Abiturienten 2022 noch vorhanden sein werden.

An welchem Punkt haben Sie gemerkt: „Jetzt wird es ernst“?

Als wir im Frühjahr 2020 mitten im Unterricht überraschend nach Hause geschickt wurden – mit dem Zusatz, ,,alles Weitere dann per Mail“ zu erhalten. Das war der Zeitpunkt, an dem zum ersten Mal das Homeschooling begann. Uns allen war damals noch nicht bewusst, wie und ob der Unterricht von zu Hause stattfinden würde.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Auf Partys mit meinen Freunden, meine ersten Festivalbesuche, Handballspiele und Unterricht im Klassenzimmer.

Sind Sie pandemiemüde?

Ja, das bin ich.

Wenn Sie sich in zehn Jahren zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann sicher an dieses Erlebnis…

Als ich im Frühjahr 2020 meine Oma angerufen habe, um ihr zu sagen, dass ich sie und meinen Opa erst einmal nicht besuchen kann. Ich sah es als zu riskant an und wollte meine Großeltern schützen.

