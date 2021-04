Garbsen

Mithilfe von zentralen Terminen ist es der Stadt Garbsen gelungen, nicht nur Grundschullehrerinnen und -Grundschullehrer schnell zu impfen, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher sowie Über-80-Jährige, denen es nicht möglich war, zum Impfzentrum ans Messegelände zu kommen. Wie die Verwaltung mitteilte, wurden dafür mobile Teams eingesetzt, die die Impfungen vornahmen.

„Die Hochbetagten waren sehr dankbar für das Angebot. Einigen war es zum Beispiel aufgrund mangelnder Mobilität nicht möglich, im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover einen Termin wahrzunehmen“, sagt Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. Mehr als 50 Seniorinnen und Senioren hatten sich für das Angebot des mobilen Impfteams im Rathaus angemeldet.

Grahl: „Einmalige Aktion“

Ähnlich schnell kamen Beschäftigte der Kindertagesstätten zu ihrer Impfung. Teams der Johanniter und Malteser impften zwischenzeitlich bis zu 60 Personen pro Stunde. Am Ende des Tages waren 310 Erzieherinnen und Erzieher geimpft. Meike Tegtmeier, die in der Kita Kleine Klecks in Schloß Ricklingen im Vorstand ist, hatte ehrenamtlich die Kommunikation mit den unterschiedlichen Kindertagesstätten übernommen und dort für das Impfen geworben.

Die zentrale Aktion für das Kita-Personal sei „einmalig“ gewesen, sagte Bürgermeister Christian Grahl. „Sollte die Region Hannover jedoch demnächst entscheiden, von der Strategie des zentralen Impfens auf dem Messegelände in Hannover abzuweichen, ist die Stadt Garbsen bereit, auch zusätzlich mehr dezentrales Impfen vor Ort zu organisieren. Zunächst sollten jedoch die Arztpraxen mit mehr Impfdosen versorgt werden.“

Von Linda Tonn